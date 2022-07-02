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    МОЗ розпочинає черговий етап медичної реформи

    У більш складних випадках пацієнта будуть доставляти в кластерні та надкластерні лікарні - МОЗ розпочинає черговий етап медичної реформи
    У більш складних випадках пацієнта будуть доставляти в кластерні та надкластерні лікарні
    фото з відкритих джерел

    Лікарні будуть розділені на надкластерні, кластерні і загальні

    В Україні починається інфраструктурний етап медичної реформи з поділом лікарень на госпітальні кластери. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Як зазначається, Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №6306, який дозволяє запустити інфраструктурну частину реформи охорони здоров'я.

    Згідно з новим підходом, лікарняна мережа в області, об'єднана в один госпітальний округ, буде додатково поділена на госпітальні кластери, з урахуванням:

    • меж адміністративно-територіальних одиниць;
    • географічних особливостей регіону та стану автомобільних доріг;
    • поточних і прогнозованих демографічних характеристик чисельності населення, структури захворюваності та смертності;
    • оптимальних клінічних маршрутів пацієнтів для своєчасного доступу до медичної та реабілітаційної допомоги, заснованої на принципах доказової медицини;
    • навантаження на медичних працівників і фахівців з реабілітації.

    Крім того, згідно з видами медичної допомоги, яка надається в лікарнях госпітального кластера, вони будуть розділені на надкластерні, кластерний і загальні лікарні.

    «Формування мережі лікарень в госпітальному окрузі за кластерним принципом чітко визначить, в яких лікарнях яке обладнання і в якій кількості має бути. І саме на ці лікарні і на це обладнання буде сфокусовано пріоритет в плані відновлення України», – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    Найпростіші випадки будуть лікуватися якомога ближче до пацієнта, в загальних лікарнях, які будуть розміщуватися з розрахунку один медичний заклад на 50-80 тисяч населення. У більш складних випадках пацієнта будуть доставляти в кластерні та надкластерні лікарні з високоспеціалізованими послугами.

    Як повідомлялося, під час бойових дій доступ до медичних закладів в деяких регіонах України може бути обмеженим. У Міністерстві охорони здоров’я опублікували список Telegram-каналів та чат-ботів, де можна безкоштовно отримати лікарську консультацію або інформацію про надання допомоги у регіоні.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада Міністерство охорони здоров'я війна Україна окупація Віктор Ляшко #stoprussia
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    МОЗ розпочинає черговий етап медичної реформи