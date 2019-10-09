Малорухливий спосіб життя прискорює смерть - вчені



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У людини, яка тривалий час знаходиться в сидячому положенні, відбувається порушення роботи практично всіх органів і систем організму

Сидяча робота і малорухливий спосіб життя збільшують ризик передчасної смерті на 19%

Вчені під час експерименту прийшли до висновку, що сидячий спосіб життя небезпечніший для людини, ніж зловживання алкоголем або нікотином.

Зазначається, що саме сидяча робота і малорухливий спосіб життя збільшують ризик передчасної смерті на 19%. До такого висновку прийшли експерти, проаналізувавши дані медобстежень 128 тисяч офісних співробітників.

Справа в тому, що у людини, яка тривалий час знаходиться в сидячому положенні, відбувається порушення роботи практично всіх органів і систем організму. Таке положення тіла провокує застій лімфи і крові, зростання «поганого» холестерину, перепади тиску. Крім того низька рухливість стає причиною набору зайвої ваги.

При цьому фахівці звертають увагу на те, що при «сидячій» роботи недостатньо двох занять на тиждень в спортзалі, оскільки в даному випадку вони не здатні компенсувати весь негатив і зберегти здоров'я. А тому необхідно вирішувати цю проблему і займатися профілактикою безпосередньо на робочому місці - робити перерви, під час яких потрібно не відкидатися на спинку крісла, а вставати і виконувати нескладні вправи, можна періодично «соватися» на стільці, також краще відмовитися від обіду на робочому місці.

Також дуже корисні піші прогулянки. Для цього слід взяти за правило, не доїжджати пару зупинок, а проходити цю відстань пішки.