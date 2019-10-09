  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Фахівець розповіла скільки води людина потребує протягом доби

    • Розсилка
    &nbsp;Надлишок води не менш шкідливий, ніж недолік, - експерт - Фахівець розповіла скільки води людина потребує протягом доби
     Надлишок води не менш шкідливий, ніж недолік, - експерт

    Єдиних норм споживання рідини не існує, - Луценко

    Норма води для кожної людини повинна визначатися індивідуально.

    Про це розповіла фітнес-тренер Аніта Луценко, пише Ukr.Media.

    Луценко зазначила, що всі знають про людське тіло, яке на 80% складається з води, тому зайве говорити, що вона є одним з основних джерел життя. Проте під час робочої рутини і постійних справ ми забуваємо про прийом води, і деколи навіть модні додатки не допомагають.

    Існує багато думок щодо того, скільки води потрібно пити протягом дня. Популярний міф свідчить, що потрібно випивати не менше 8 склянок води в день, але насправді, це не так.

    За словами Луценко, єдиних норм споживання рідини не існує.

    Так, виділяють дві ключові ознаки нестачі води в організмі:

    1. Ви відчуваєте спрагу.

    2. Ваша сеча темно-жовта.

    Якщо є хоча б одна з цих ознак, варто усвідомлено додати між прийомами їжі склянку води.

    «Дивимося в туалет − світло-солом’яна або майже прозора сеча − все ок, темно-жовта − мало п’єте, ходите в туалет 6-10 разів − значить багато п’єте! Якщо спрага − пити! Якщо немає спраги і сеча світло-жовта − не пити! Темно-жовта − пити!», − зазначає фітнесс-тренер.

    В кінці посту Аніта підсумувала, що надлишок води не менш шкідливий, ніж недолік.

    «Так що моє улюблене − баланс!», − підкреслила Луценко.

    здоров'я вода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ