У Данії визначили вид спорту, що продовжує життя на 10 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прихильники тенісу живуть довше, у порівнянні з фанати інших видів спорту

Науковці з Данії провели масштабну дослідницьку роботу, аби знайти взаємозв'язок між різними видами спорту та тривалістю життя.

Так, їм вдалось визначити, що сама по собі фізична активність вже позитивно впливає на довголіття.

Однак, є види спорту, що здатні продовжити життя аж на 10 років!

Ось, на скільки років більше живуть фанати кожного з таких популярних видів спорту:

Теніс - на 10 років;

бадмінтон - на 6 років;

футбол - на 5 років;

велосипед - на 4 роки;

біг - на 3,2 роки.

Як повідомлялося, вчені підрахували, наскільки собаки продовжують життя своїх господарів.

До слова, «відеоігри - ліки від деменції». Людям похилого віку лікарі радять тренуватися граючись.