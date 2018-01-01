Медична спільнота чекає, що «у березні Супрун зніматимуть…»

Семен Глузман, голова Асоціації психіатрів України, розповів про відомості, які отримав в Адміністрації президента

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун може бути звільнена зі свого посту у березні цього року. Такі дані з посиланням на Адміністрацію президента оприлюднив Семен Глузман, голова Асоціації психіатрів України, лікар, колишній політв’язень в інтерв’ю «Главкому». За його словами, діюча



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Семен Глузман

Семен Глузман, голова Асоціації психіатрів України, розповів про відомості, які отримав в Адміністрації президента

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун може бути звільнена зі свого посту у березні цього року. Такі дані з посиланням на Адміністрацію президента оприлюднив Семен Глузман, голова Асоціації психіатрів України, лікар, колишній політв’язень в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, діюча команда Міністерства охорони здоров’я фактично проводить реформу, яку намагалась впровадити ще перший заступник глави Адміністрації Януковича Ірина Акімова, при цьому відкидаючи весь минулий досвід реформування і тавруючи його як «неправильний».

«Вони взяли і використали ту реформу, яку невдало і не до кінця, але проводила Акімова (перший заступник глави АП Януковича. – «Главком»). Ідея госпітальних округів була і раніше. Дещо робилося при Шафранському (екс-заступник міністра охорони здоров’я та колишній в.о. керівника МОЗ у квітні-липні 2016 року. – «Главком»). Ми спочатку не порозумілися з ним, але потім починали вже серйозну роботу. Та його просто видавили звідти і поставили замість нього Супрун. І зверніть увагу, міністерство ж стало закрите. З СБУ легше стало спілкуватися, ніж з ними», - сказав Глузман.

Лікар зауважив, що Супрун не знає реалій країни, тому її дії призводять до тяжких наслідків у системі охорони здоров’я. За його словами, в офісі президента Петра Порошенка йому розповіли про близьку відставку Супрун.

«Я вузький спеціаліст і суджу передусім за своєю спеціальністю, яку краще знаю. Вони ж руйнують все, що ми збудували раніше. Ми ж щось робили, нам допомагали західні спеціалісти, вони приїжджали, давали гроші, ми книги видавали, кращу у світі літературу перекладали на російську та українську мови. Зараз все знищується. Супрун же не знає реалій країни. Та ж сама державна психіатрична служба знаходиться не тільки в МОЗ, а ще у семи відомствах. Це Міністерство соцполітики – інтернати, Міністерство освіти – школи для дітей з проблемами, Пенітенціарна служба… І так далі. Не можна тут на коні з оголеною шашкою робити революцію. В Адміністрації президента мені, взагалі, сказали, що у березні Супрун знімають. Але вона ж не хоче йти», - розповів голова Асоціації психіатрів.

Глузман також заявив, що часто вирішальне значення для прийняття тих чи інших рішень має думка радників Супрун.

«У Супрун в команді є кілька нормальних людей серед молодих спеціалістів, яких я особисто знаю. І вони по секрету зі мною спілкуються. Але їхня думка нікого не цікавить. У мене складається враження, що там якщо навіть скоротити усіх заступників, нічого не зміниться. Я дивлюся по нашій дисципліні, головні «рєшали» - це радники. От, наприклад, одна із радниць, помічниця Супрун Катерина Календрузь. Вона знає англійську. Це добре, звісно. Але вона фактично вирішує, що робити в психіатрії і так далі. Такого ніколи не було, хоча у нас міністрами різні придурки були…», - заявив лікар.