Медики розповіли про стан дітей, яких у Харкові збив позашляховик

Стан постраждалих у ДТП не змінився – стабільний, середньої тяжкості

У дітей зафіксовано струс мозку та забиття м'яких тканин, у дівчинки рана голови

Стан двох 13-річних дітей, яких учора в Харкові на пішохідному переході збив автомобіль Toyota, залишається стабільним. Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Зазначається, що діти проходять обстеження у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора О.І. Мещанінова.

За словами заступника головного лікаря медзакладу Андрія Соцького, стан постраждалих не змінився – стабільний, середньої тяжкості. В обох зафіксовано струс мозку та забиття м'яких тканин, у дівчинки рана голови.

Раніше в мережі опублікували відео, на якому водій Toyota шукав в одному з дворів Харкова «закладку» з наркотиками.

Нагадаємо, 11 листопада на пішохідному переході у Харкові автомобіль наїхав на двох дітей. Одна дитина потрапила прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився та проїхав ще декілька метрів.

Згодом з'ясувалося, що за годину до наїзду на дітей водій Toyota робив дивні маневри на дорозі (відео).

Водія затримали полісмени. Правоохоронці підозрюють, що водій був під дією наркотиків або психотропів.

Через кілька годин на місці аварії з дітьми водійка Mazda збила патрульного.

Як відомо, це вже не перша резонансна ДТП у Харкові. Раніше на проспекті Гагаріна неповнолітній водій Infiniti на повній швидкості влаштував смертельну аварію. Напередодні 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові, попри рішення суду.

Нагадаємо, підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

Після цього у Харкові сталася ще одна смертельна ДТП з Infiniti. Автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу. Від удару її відкинуло під інший автомобіль.