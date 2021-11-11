За годину до наїзду на дітей водій Toyota робив дивні маневри на дорозі (відео)
Toyota land cruiser, яка сьогодні збила дітей у Харкові, належить юридичній особі
У Харкові очевидці зняли відео, як водій автомобіля Toyota грубо порушував правила дорожнього руху за годину до аварії на проспекті Науки. Відео опублікували в соціальних мережах.
За даними автора відео, близько 14:30 водій Toyota грубо порушував ПДД.
«Автор відео зателефонував до поліції та повідомив про це, але, як бачимо, його чи то не знайшли, чи то не шукали», – сказано в дописі.
Як відомо, інформація про те, що автомобіль Toyota збив двох неповнолітніх на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської в Харкові, надійшла до поліції 11 листопада о 15:14.
За даними державної реєстрації автомобіль білий Toyota land cruiser 200 (дизельне паливо), 2012 року випуску належить юридичній особі. Номер автівки AX0412HX. Дата реєстрації: 16 січня 2020 року.
«Главком» повідомляв, що за попередніми даними, внаслідок аварії травмувалися 13-річні хлопець і дівчина. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №3.
Також очевидці оприлюднили момент наїзду. Відповідно до записів із камер, водій за кермом Toyota рухався проспектом Науки в напрямку Павлового Поля. Автомобіль проїжджав перехрестя на червоне світло в момент, коли по «зебрі» йшли багато людей.
Водія затримали полісмени. Правоохоронці підозрюють, що водій був під дією наркотиків або психотропів.
Як відомо, це вже не перша резонансна ДТП у Харкові. Раніше на проспекті Гагаріна неповнолітній водій Infiniti на повній швидкості влаштував смертельну аварію. Напередодні 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові, попри рішення суду.
Нагадаємо, підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.
Після цього у Харкові сталася ще одна смертельна ДТП з Infiniti. Автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу. Від удару її відкинуло під інший автомобіль.