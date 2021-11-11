За годину до наїзду на дітей водій Toyota робив дивні маневри на дорозі (відео)

Водій Toyota збив хлопчика та дівчину на переході, його затримала поліція

Toyota land cruiser, яка сьогодні збила дітей у Харкові, належить юридичній особі

У Харкові очевидці зняли відео, як водій автомобіля Toyota грубо порушував правила дорожнього руху за годину до аварії на проспекті Науки. Відео опублікували в соціальних мережах.

За даними автора відео, близько 14:30 водій Toyota грубо порушував ПДД.

«Автор відео зателефонував до поліції та повідомив про це, але, як бачимо, його чи то не знайшли, чи то не шукали», – сказано в дописі.

Як відомо, інформація про те, що автомобіль Toyota збив двох неповнолітніх на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської в Харкові, надійшла до поліції 11 листопада о 15:14.

За даними державної реєстрації автомобіль білий Toyota land cruiser 200 (дизельне паливо), 2012 року випуску належить юридичній особі. Номер автівки AX0412HX. Дата реєстрації: 16 січня 2020 року.

«Главком» повідомляв, що за попередніми даними, внаслідок аварії травмувалися 13-річні хлопець і дівчина. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №3.

Також очевидці оприлюднили момент наїзду. Відповідно до записів із камер, водій за кермом Toyota рухався проспектом Науки в напрямку Павлового Поля. Автомобіль проїжджав перехрестя на червоне світло в момент, коли по «зебрі» йшли багато людей.

Водія затримали полісмени. Правоохоронці підозрюють, що водій був під дією наркотиків або психотропів.

Як відомо, це вже не перша резонансна ДТП у Харкові. Раніше на проспекті Гагаріна неповнолітній водій Infiniti на повній швидкості влаштував смертельну аварію. Напередодні 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові, попри рішення суду.

Нагадаємо, підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

Після цього у Харкові сталася ще одна смертельна ДТП з Infiniti. Автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу. Від удару її відкинуло під інший автомобіль.