Винуватець ДТП у Харкові перед аварією забирав «закладку» з наркотиками – очевидці

Водій у день аварії щось шукав біля бордюру, а згодом поклав знахідку до кишені та поїхав

Водій Land Cruiser «засвітився» за дивною поведінкою перед тим, як наїхати на дітей

Очевидці зняли на відео, як винуватець ДТП на проспекті Науки у Харкові, перед аварією, імовірно, забрав «закладку» з наркотиками. Про це повідомляє Telegram-канал «Харків Life».

На відео видно, що водій щось шукав біля бордюру на вулиці Тобольського, а згодом поклав знахідку до кишені та поїхав у невідомому напрямку. Автори припустили, що чоловік забирав «закладку» з наркотичною речовиною.

Чоловік спершу метушився й оглядався на всі боки, а потім пішов за припаркований автомобіль. Далі водій Land Cruiser присів за іншим авто, упродовж кількох секунд щось шукав біля бордюру, пізніше поклав знайдений предмет у кишеню та поїхав на позашляховику з вулиці Тобольського.

«Нам надіслали відео, як водій крузака, який збив дітей, шукає закладку», – йдеться в підписі до відеоролика.

Нагадаємо, 11 листопада на пішохідному переході у Харкові автомобіль наїхав на двох дітей. Одна дитина потрапила прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився та проїхав ще декілька метрів.

Згодом з'ясувалося, що за годину до наїзду на дітей водій Toyota робив дивні маневри на дорозі (відео).

Водія затримали полісмени. Правоохоронці підозрюють, що водій був під дією наркотиків або психотропів.

Через кілька годин на місці аварії з дітьми водійка Mazda збила патрульного.

Як відомо, це вже не перша резонансна ДТП у Харкові. Раніше на проспекті Гагаріна неповнолітній водій Infiniti на повній швидкості влаштував смертельну аварію. Напередодні 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові, попри рішення суду.

Нагадаємо, підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

Після цього у Харкові сталася ще одна смертельна ДТП з Infiniti. Автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу. Від удару її відкинуло під інший автомобіль.