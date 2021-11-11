Джип збив дітей у Харкові: поліція підозрює, що водій був під наркотиками

Водій раніше притягався до справи щодо наркотиків, але справа до суду не дійшла

Водія, який 11 листопада вдень збив на переході двох підлітків у Харкові, затримали полісмени. Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, правоохоронці підозрюють, що водій був під дією наркотиків або психотропів.

«Поліцейські підозрюють, що порушник знаходився під дією психотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягався до відповідальності за незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду», – розповів він.

Міністр зазначив, що затриманий водій зараз проходить тест на наркотики.

«Діти, на щастя, залишилися живі та госпіталізовані до лікарні», – додав міністр.

Нагадаємо, 11 листопада на пішохідному переході у Харкові автомобіль наїхав на двох дітей. Одна дитина потрапила прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився та проїхав ще декілька метрів.

Як відомо, це вже не перша резонансна ДТП у Харкові. Раніше на проспекті Гагаріна неповнолітній водій Infiniti на повній швидкості влаштував смертельну аварію. Напередодні 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові, попри рішення суду.

Нагадаємо, підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

Після цього у Харкові сталася ще одна смертельна ДТП з Infiniti. Автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу. Від удару її відкинуло під інший автомобіль.



