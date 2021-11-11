Депутатка пропонує позбавляти водіїв прав довічно. Оприлюднено проєкт закону

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, яким пропонується позбавляти водіїв прав довічно. Авторка документу – народна депутатка Юлія Світлична

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №6278, який передбачає можливість довічно позбавляти водіїв права керування транспортними засобами.

Авторка ініціативи – позафракційна народна депутатка Юлія Світлична. Вона також очолювала Харківську обласну державну адміністрацію за часів президентства Петра Порошенка.

На думку Світличної, необхідність прийняття закону «зумовлена непоодинокими випадками масштабних ДТП всією країною».

Депутатка пропонує прописати у кодексі про адміністративні правопорушення можливість довічного позбавлення права керувати автомобілем «за систематичне порушення порядку користування цим правом».

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація цього закону дозволить забезпечити дотримання вимог правил дорожнього руху та знизить смертність на дорогах України.

Тим часом в уряді вже почали боротися з порушниками правил дорожнього руху своїми методами. У них почали конфісковувати автомобілі.

Нововведення стосується тих водіїв, які не сплачують штрафів за «значне» перевищення швидкості. Поки що умовною «цифрою реагування» обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.

Виконавча служба за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких «швидкісних» порушників.

Причиною такої радикальної позиції Мін’юсту у справах щодо боржників стали резонансні ДТП у Харкові, де, за попередніми даними Нацполіції, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку у 180 км на годину.

Першим конфіскованим автомобілем став люксовий Mercedes. А незабаром черга дійшла і до не менш дорогої спортивної Audi.

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