У Харкові знову смертельна аварія з Infiniti: загинула жінка

Цього разу, за попередніми даними, за кермом автомобіля Infiniti перебувала дівчина

Жінку збили неподалік від того місця, де 26 жовтня сталася резонансна ДТП

У Харкові вдруге за тиждень сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Гагаріна. Сьогодні ввечері автомобіль Infiniti збив насмерть пішохода, повідомляють телеграм-канали Харкова.

Трагедія сталась буквально на тому ж місці, де 16-річний водій іншого автомобіля Infiniti на повній швидкості протаранив Chevrolet Aveo, в результаті чого загинув водій Chevrolet.

Цього разу, за попередніми даними, за кермом автомобіля Infiniti перебувала дівчина. Під колесами автомобіля загинула жінка-пішоход. Інших подробиць трагедії поки немає.

Нагадаємо, сьогодні 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

До слова, адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Зазначимо, 16-річний імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Згодом поліція затримала водія, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

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