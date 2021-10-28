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    У Харкові знову смертельна аварія з Infiniti: загинула жінка

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    Цього разу, за попередніми даними, за кермом автомобіля Infiniti перебувала дівчина - У Харкові знову смертельна аварія з Infiniti: загинула жінка
    Цього разу, за попередніми даними, за кермом автомобіля Infiniti перебувала дівчина
    фото: kh.vgorode

    Жінку збили неподалік від того місця, де 26 жовтня сталася резонансна ДТП

    У Харкові вдруге за тиждень сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Гагаріна. Сьогодні ввечері автомобіль Infiniti збив насмерть пішохода, повідомляють телеграм-канали Харкова.

    Трагедія сталась буквально на тому ж місці, де 16-річний водій іншого автомобіля Infiniti на повній швидкості протаранив Chevrolet Aveo, в результаті чого загинув водій Chevrolet.

    Цього разу, за попередніми даними, за кермом автомобіля Infiniti перебувала дівчина. Під колесами автомобіля загинула жінка-пішоход. Інших подробиць трагедії поки немає.

    Нагадаємо, сьогодні 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

    До слова, адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації.

    Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

    Зазначимо, 16-річний імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

    Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

    Згодом поліція затримала водія, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові.

    Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

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    Теги: Харків трагедія ДТП водій автомобіль аварія жінка
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    У Харкові знову смертельна аварія з Infiniti: загинула жінка