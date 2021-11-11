Небезпечний Харків: на місці ДТП з дітьми водійка Mazda збила патрульного

Поліцейський оформлював ДТП, у якій постраждали підлітки, коли на нього наїхала інша автівка

Поліцейський оформлював ДТП, у якій постраждали підлітки, коли на нього наїхала інша автівка

Поліція зупинила жінку за порушення правил, але вона вирішила втекти та збила правоохоронця

У Харкові водійка Mazda збила полісмена, який працював на місці ДТП, де кількома годинами раніше джип збив підлітків. У результаті аварії постраждав не лише правоохоронець, а й сама жінка. Про це повідомляє Нацполіція Харківщини.

Подія сталася 11 листопада близько 17:00 на проспекті Науки. Поліцейський оформлював ДТП, у якій постраждали підлітки, що сталася на 2 години раніше.

За попередніми даними, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з полісменами 35-річна водійка легковика вирішила втекти. Вона раптово рушила й наїхала на інспектора патрульної поліції.

У результаті ДТП травмувалися поліцейський та водійка. Потерпілих відвезли до медичного закладу.

Інформація про ДТП зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

Нагадаємо, 11 листопада на пішохідному переході у Харкові автомобіль наїхав на двох дітей. Одна дитина потрапила прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився та проїхав ще декілька метрів.

Згодом з'ясувалося, що за годину до наїзду на дітей водій Toyota робив дивні маневри на дорозі (відео).

Водія затримали полісмени. Правоохоронці підозрюють, що водій був під дією наркотиків або психотропів.

Як відомо, це вже не перша резонансна ДТП у Харкові. Раніше на проспекті Гагаріна неповнолітній водій Infiniti на повній швидкості влаштував смертельну аварію. Напередодні 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові, попри рішення суду.

Нагадаємо, підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

Після цього у Харкові сталася ще одна смертельна ДТП з Infiniti. Автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу. Від удару її відкинуло під інший автомобіль.