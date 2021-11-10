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    Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові, попри рішення суду

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    На думку представника потерпілих, відмова від здачі крові підтверджує відмову підозрюваного від співпраці зі слідством - Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові, попри рішення суду
    На думку представника потерпілих, відмова від здачі крові підтверджує відмову підозрюваного від співпраці зі слідством
    фото УНІАН

    В Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового «відбору» зразків крові

    Імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський знову відмовився здавати кров на аналіз, попри рішення суду про примусовий відбір зразків. Про це розповів адвокат дочки загиблого в аварії Ігоря Носова – Ігор Черняк на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, підліток відмовився здавати кров, попри рішення суду.

    «Відразу слід пояснити. В Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового «відбору» зразків крові. У нашої влади руки до цього так і не дійшли», – йдеться в повідомленні.

    На думку представника потерпілих, відмова від здачі крові підтверджує відмову підозрюваного від співпраці зі слідством та каяття. «Позиція сім'ї загиблого дуже проста і однозначна: якщо людина повторно ухиляється від здачі крові, значить вона знає, що на те є причини. Також це може бути розцінено як умисне невиконання рішення суду», – зазначив Черняк.

    Представниця підозрюваного Інна Данилова у коментарі «Суспільному» сказала, що «не бачить сенсу» у відборі крові підзахисного: «Те, що хочуть взяти кров, я не бачу у цьому сенсу жодного. По-перше, вже й час минув, що воно підтверджує? Він вже два тижні перебуває в СІЗО».

    Нагадаємо, 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

    До слова, адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації.

    Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

    Зазначимо, 16-річний імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

    Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

    Згодом поліція затримала водія, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові.

    Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

    28 жовтня на проспекті Гагаріна у Харкові знову сталась смертельна аварія з Infiniti: загинула жінка.

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    Теги: Харків ДТП суд СІЗО адвокат водій аварія поліція
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    Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові, попри рішення суду