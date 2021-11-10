Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові, попри рішення суду

На думку представника потерпілих, відмова від здачі крові підтверджує відмову підозрюваного від співпраці зі слідством

В Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового «відбору» зразків крові

Імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський знову відмовився здавати кров на аналіз, попри рішення суду про примусовий відбір зразків. Про це розповів адвокат дочки загиблого в аварії Ігоря Носова – Ігор Черняк на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, підліток відмовився здавати кров, попри рішення суду.

«Відразу слід пояснити. В Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового «відбору» зразків крові. У нашої влади руки до цього так і не дійшли», – йдеться в повідомленні.

На думку представника потерпілих, відмова від здачі крові підтверджує відмову підозрюваного від співпраці зі слідством та каяття. «Позиція сім'ї загиблого дуже проста і однозначна: якщо людина повторно ухиляється від здачі крові, значить вона знає, що на те є причини. Також це може бути розцінено як умисне невиконання рішення суду», – зазначив Черняк.

Представниця підозрюваного Інна Данилова у коментарі «Суспільному» сказала, що «не бачить сенсу» у відборі крові підзахисного: «Те, що хочуть взяти кров, я не бачу у цьому сенсу жодного. По-перше, вже й час минув, що воно підтверджує? Він вже два тижні перебуває в СІЗО».

Нагадаємо, 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

До слова, адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Зазначимо, 16-річний імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Згодом поліція затримала водія, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

28 жовтня на проспекті Гагаріна у Харкові знову сталась смертельна аварія з Infiniti: загинула жінка.