Джип у Харкові збив дітей на пішохідному переході: оприлюднено моторошне відео (18+)

Водія, який збив дітей, відправили на тест на наркотики

Позашляховик протягнув підлітка під колесами кілька метрів

Сьогодні вдень у Харкові позашляховик Toyota збив двох підлітків, які йшли по пішохідному переходу. Дітей госпіталізували, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

На відзнятому очевидцями відео видно, як автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в'їхав у натовп пішоходів на «зебрі» і протягнув підлітка по асфальту.

Наїзд на дітей стався на перехресті проспекту Науки і вулиці Тобольської.

За попередніми даними, в результаті аварії постраждали 13-річний хлопець і дівчина. Відомо, що обох травмованих шпиталізували до лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

На місці події працювали патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Як відомо, це вже не перше резонансне ДТП в Харкові. 26 жовтня підліток на Infiniti влаштував смертельну аварію. Напередодні він відмовився здати аналіз крові, попри рішення суду.

Нагадаємо, підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

До слова, адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Зазначимо, 16-річний імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Наприкінці жовтня у Харкові сталася ще одна смертельна ДТП з Infiniti. Автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу. Від удару її відкинуло під інший автомобіль.



