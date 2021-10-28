Смертельна ДТП у Харкові: суд обрав запобіжний захід підозрювальному

Прокуратура вимагала відправити підозрюваного на 60 днів у СІЗО без права застави

Адвокат наполягає, що хлопцеві лише 16 років і йому потрібна медична допомога

16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

Сторона захисту клопотала про цілодобовий домашній арешт для хлопця. Адвокат наполягав, що хлопцеві лише 16 років і йому потрібна медична допомога.

Прокуратура вимагала відправити підозрюваного на 60 днів у СІЗО без права застави. Під час судового засідання хлопець вибачився перед родичами загиблих.

На момент вчинення ДТП водію було 16 років. У суді зазначили, що особа не може керувати транспортним засобом у такому віці. «Буде надана юридична оцінка і діям батьків, які дозволили неповнолітньому сісти за кермо. Батько був присутній у судовому засіданні», – повідомив Дмитро Чубенко, прессекретар Харківської обласної прокуратури.

За словами Чубенка, автомобіль рухався зі швидкістю 180 км за годину. Ознак сп'яніння у неповнолітнього водія не виявили.

Адвокат хлопця відзначила, що поки не обговорювала питання оскарження запобіжного заходу. За її словами, вона отримує погрози через те, що виступає захисником Харківського у суді.

«Суддя вирішив, що особа буде протягом 60 днів перебувати у СІЗО. Травми хлопця не передбачають необхідності поміщення його до лікарні, як цього вимагав адвокат підозрюваного. Відповідну меддопомогу йому можуть надавати і в СІЗО», – зазначив представник суду.

У автомобілі Infifniti перебували чотири особи, включно з водієм. Інші пасажири зараз перебувають у тяжкому стані в лікарні, тож поки не можуть дати показання.

Нагадаємо, увечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. На відео з камер спостереження можна побачити, що Infifniti на величезній швидкості пролетів на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з Chevrolet.

Від удару обидва автомобілі пролетіли кілька десятків метрів. На місці події відразу зібралося багато перехожих, прибули поліцейські та медики.

Зазначимо, 16-річний імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

За кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Згодом поліція затримала 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Як стало відомо, 16-річний мажор може уникнути покарання через амністію.