Мер Івано-Франківська повідомив про стабілізацію ситуації з Covid-19

Міський голова Франківська все ж застерігає, що хвороба ще не відступає

В Івано-Франківську спостерігається зменшення кількості госпіталізацій та стабілізація ситуації з коронавірусом

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявляє, що у місті зменшилася кількість госпіталізацій з Covid-19, а лікарні отримали 26 кисневих концентраторів.

Про це Марцінків повідомив у Facebook.

«Хоч зараз спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій та стабілізацію ситуації з коронавірусом – хвороба ще не відступає», – йдеться в дописі міського голови.

Мер додав, що медичні заклади Івано-Франківська отримали від міста 26 нових кисневих концентраторів: Центральна міська клінічна лікарня, що на вулиці Мазепи отримала 16, а міська клінічна лікарня на Матейки – ще 10.

До слова, у четвер, 18 березня, в Івано-Франківську підприємці вийшли під облдержадміністрацію. Мешканці міста обурені тим, що вони не можуть нормально працювати. Уже довгий час не виходять на роботу через карантинні обмеження.

Раніше Марцінків заявляв про критичну ситуацію з коронавірусом. У місті фіксували найвищу смертність з початку пандемії. Мер міста повідомив, що в Івано-Франківську у зв’язку з нестачею ліжок для хворих на коронавірус буде створено ще один госпіталь.