«Всі працюють, а ми – ні». В Івано-Франківську протестують підприємці (відео)

Івано-Франківська область з 26 лютого в «червоній зоні» з посиленим карантином

Торгові центри в Івано-Франківську мають запрацювати не раніше 30 березня

У четвер, 18 березня, в Івано-Франківську підприємці вийшли під облдержадміністрацію. Мешканці міста обурені тим, що вони не можуть нормально працювати. Уже довгий час не виходять на роботу через карантинні обмеження.

«Ми залежимо від обласної ради, яка не може «дати ради» в нашому місті. За що ми маємо жити? Як ми маємо існувати?», – каже мешканка міста.

До містян вийшов міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словам, він не може скасувати рішення щодо «червоної зони», адже ухвалював його не він.

Торгові центри, за словами мера, мають запрацювати не раніше 30 березня.

Марцінків зазначив, що підтримує вимоги підприємців на працю. Мер пообіцяв податкову пільгу.

«Єдиний податок ми можемо скасувати. Другу групу ми звільняємо від податків на березень. Це те, що в наших повноваженнях. Третя група може подати в деклараціях, що вони не працювали», – пояснив Марцінків.

Марцінків сказав, щоб люди написали звернення до обласної державної адміністрації, аби взяти участь в комісії ТЕБ і НС та виступити зі своїми умовами.

Раніше Марцінків заявив про критичну ситуацію з коронавірусом. У місті фіксують найвищу смертність з початку пандемії. Мер міста повідомив, що в Івано-Франківську у зв’язку з нестачею ліжок для хворих на коронавірус буде створено ще один госпіталь.

Наразі у «червоній» зоні епідеміологічної небезпеки залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні поки не вводитимуть локдаун через спалах коронавірусу. Проте, українці повинні суворо дотримуватись карантинних вимог.