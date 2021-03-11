«Такий карантин до одного місця». Мер Івано-Франківська висміяв локдаун

Марцінків розповів, що карантин по-українськи несправедливий до бізнесу та певних категорій громадян

Івано-Франківська область увійшла до «червоної» зони карантинних обмежень. Проте введення жорсткого локдауну знищить малий бізнес. Про це мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів на своїй сторінці в мережі Facebook.

Марцінків зазначив, що карантин по-українськи несправедливий до бізнесу та певних категорій громадян.

«Тролейбусом їздити не можна, але автобусам у режимі спецперевезення можна. Маленьким магазинам треба закритись, але у великих супермаркетах без відстані і з великим скупченням можна. Промисловому ринку на вулиці не можна працювати, а гірськолижним курортам можна. Комунальним садкам не можна працювати, але приватним, якщо дуже треба, можна. Ломбардам можна працювати, а капці продавати ні», – розповів він.

За його словами, «такий карантин до одного місця й нічого не дає». «Краще скасувати й дати людям працювати, а концентрувати зусилля на вакцинації та додаткових ліжках у медичних закладах. Резерви є, але хто б то слухав!..Тому треба припиняти цей фарс у вигляді червоної зони, бо це імітація бурхливої діяльності», – сказав він.

Кілька днів тому Марцінків заявив про критичну ситуацію з коронавірусом. У місті фіксують найвищу смертність з початку пандемії. Мер міста повідомив, що в Івано-Франківську у зв’язку з нестачею ліжок для хворих на коронавірус буде створено ще один госпіталь.

Від 11 березня через обмеження «червоної зони» Івано-Франківськ зупинив тролейбусний рух. При цьому автобуси будуть працювати в режимі спеціальних перевезень.

10 березня Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на карантинні зони. Відтепер у «червоній» зоні – чотири області, у «помаранчевій» – дев’ять.

В Івано-Франківську через карантинні обмеження періодично протестують підприємці. У четвер, 11 березня, на в’їзді в гірськолижного курорту «Буковель» підприємці перекрили дорогу з вимогою закрити курорт на карантин.

Кілька десятків людей ходили постійно пішохідним переходом, час від часу пропускаючи авто. У такий спосіб хочуть привернути увагу до несправедливого введення карантинних обмежень. Мовляв, роботу магазинів, ринків, ресторанів, кафе заборонено, транспорт зупинено, а курорт продовжує приймати туристів.

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