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    Економіка та фінанси

    Турецькі готелі запровадили для вакцинованих туристів знижки до 50%

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    При пред'явленні ковід-сертифіката відпочивальникам у Туреччині можуть надати знижку від 10% до 50%&nbsp;від загальної вартості проживання - Турецькі готелі запровадили для вакцинованих туристів знижки до 50%
    При пред'явленні ковід-сертифіката відпочивальникам у Туреччині можуть надати знижку від 10% до 50% від загальної вартості проживання
    фото з відкритих джерел

    Готельєри допомагають державі тримати темпи вакцинації

    Турецькі готелі почали робити знижки на проживання для туристів, які зробили щеплення проти коронавірусу. Про це пише Turizm Gazetesi.

    «Таким чином готельєри намагаються залучити туристів в сезоні, що минає і допомагають державі тримати темпи вакцинації», – йдеться в повідомленні.

    Першими акційну програму ввели готелі курортного міста Різе в північно-східній Туреччині. При пред'явленні сертифіката про проходження повного курсу вакцинації або її першого етапу відпочивальникам надається знижка в розмірі 10% від загальної вартості проживання.

    Крім того, готельєри Каліпсо і Каппадокії також почали використовувати дисконтну систему. Тепер керівництво готелів надає для щеплених постояльців 20% знижку, а для вакцинованих молодят, які відзначають медовий місяць в готелі, – 50%.

    При цьому уточнюється, що першими, хто скористався представленими знижками, стали місцеві жителі, оскільки Чорноморське узбережжя Туреччини для іноземних мандрівників залишається менш затребуваним, ніж курорти на Середземному і Егейському морях.

    Нагадаємо, Туреччина скасувала ПЛР-тести для деяких туристів.

    Також з 6 вересня у Туреччині діють нові карантинні правила.

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    Теги: Туреччина відпочинок туризм щеплення вакцинація відпустка коронавірус
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    Турецькі готелі запровадили для вакцинованих туристів знижки до 50%