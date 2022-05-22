Дуда прибув з візитом в Україну

У неділю президент Польщі збирається виступити у Верховній раді

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом до України, очікується, що в неділю він виступить у Верховній Раді. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

«Президент Анджей Дуда перебуває в Україні. В неділю він виголосить промову у Верховній Раді України як перший глава іноземної держави від початку війни (з 24 лютого - ред.)», – йдеться в повідомленні.

Нещодавно в інтерв’ю виданню Polska Times Дуда висловив думку, що війна, яку розв’язала росія проти України, мала б завершитися поверненням Києву всіх захоплених територій. Він назвав це надзвичайно важливим питанням особисто для себе, для безпеки Польщі та задля майбутнього.

Нагадаємо, що Польща чи не найбільше допомагає Україні з початку вторгнення РФ. Нині у цій країні перебуває найбільша кількість українських біженців. Сам Дуда раніше заявляв, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На цю заяву істерично відреагувала влада Російської Федерації.