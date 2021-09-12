За добу в Україні вакцинували від коронавірусу майже 75 тисяч людей

Найбільшу кількість щеплень за 11 вересня було проведено в м. Києві

Вакцинацію здійснювали силами 579 мобільних бригад з імунізації, 1722 пункти щеплень і 383 центри вакцинації

В Україні за минулу добу, 11 вересня, вакцинували від коронавірусу 74444 особи, з них 45274 отримали другу дозу. Загалом завершили вакцинацію понад 4,7 мільйона українців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«За минулу добу в Україні проти Covid-19 було щеплено 74444 особи. З них вакциновано першою дозою – 29170 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 45274 особи», – йдеться у повідомленні.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 10665796 щеплень. Вакциновано 5889812 осіб, з них отримали першу дозу 5889810 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) 4775986 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Протягом доби працювали:

579 мобільних бригад,

1722 пункти щеплення;

383 центри вакцинації.

Найбільшу кількість щеплень за 11 вересня було проведено в м. Києві 10488 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 1552856 щеплень.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 2196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 236, медпрацівників – 35. Також за минулу добу госпіталізовано – 1257 осіб, летальних випадків – 22, одужало – 499 осіб.