МОЗ: Третину випадків захворювання раком можна попередити

Відмова від паління та вживання алкоголю суттєво знижують ризик захворіти на рак

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, третину випадків захворювання на рак можна попередити. Про це повідомляє «Главком». Щоб знизити ризик захворюваності на рак, слід дотримуватись простих правил, що рятують життя. Перш за все, не починайте курити або позбудьтеся цієї руйнівної звички. Куріння є причиною багатьох типів



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4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку

Відмова від паління та вживання алкоголю суттєво знижують ризик захворіти на рак

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, третину випадків захворювання на рак можна попередити. Про це повідомляє «Главком».

Щоб знизити ризик захворюваності на рак, слід дотримуватись простих правил, що рятують життя.

Перш за все, не починайте курити або позбудьтеся цієї руйнівної звички. Куріння є причиною багатьох типів раку – раку легенів, стравоходу, гортані, ротової порожнини, горла, нирок, сечового міхура, підшлункової залози, шлунку і шийки матки.

Не менш небезпечним є зловживання алкоголем: результати дослідження ВООЗ свідчать, що ризик раку зростає зі збільшенням споживання алкоголю. Безпечної для здоров’я дози алкоголю взагалі не існує.

Також Міністерство охорони здоров’я рекомендує проходити профілактичні обстеження.

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. Наразі в усьому світі спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на рак.

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