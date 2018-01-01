На Буковині хворих на кір вже майже півтисячі
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Найбільше хворих - 172 - серед жителів Путильського району, на другому місті - Чернівці
У Чернівецькій області триває спалах кору, кількість захворілих досягає півтисячі. Найстаршому хворому 52 роки, наймолодшому – 2 місяці.
Про це повідомляє Державна установа «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».
«Станом на 12 січня в Чернівецькій області зареєстровано 468 випадків кору. Серед захворілих 372 дітей (79%) та 96 дорослих. Найбільша питома вага серед дітей - 40% (144 хворих) припадає на вікову групу 5 – 9 років. Найстаршому хворому 52 роки, наймолодшому – 2 місяці», - йдеться в повідомленні.
Серед дорослих частіше хворіла молодь віком 20-29 років – 31 особа (45%).
Із зареєстрованих випадків госпіталізовано 173 людини. Решта отримує амбулаторне лікування.
Найбільше хворих - 172 - серед жителів Путильського району, на другому місті - Чернівці.
310 осіб, або 66% захворілих, не мали щеплення або отримали лише одну дозу вакцини.
Останній спалах кору в Чернівецькій області спостерігався в 2012 році (364 особи). Під час спалаху в 2006 році їх кількість сягла 640.
Для найкращого захисту дитина повинна отримати дві дози КПК вакцини.
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