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    Новини здоров'я

    На Буковині хворих на кір вже майже півтисячі

    Найбільше хворих - 172 - серед жителів Путильського району, на другому місті - Чернівці
    У Чернівецькій області триває спалах кору, кількість захворілих досягає  півтисячі. Найстаршому хворому 52 роки,  наймолодшому – 2 місяці. Про це повідомляє Державна установа «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».  «Станом на 12 січня  в Чернівецькій
    • Сьогодні, 20:32
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    Найбільше хворих - 172 - серед жителів Путильського району, на другому місті - Чернівці

    У Чернівецькій області триває спалах кору, кількість захворілих досягає  півтисячі. Найстаршому хворому 52 роки,  наймолодшому – 2 місяці.

    Про це повідомляє Державна установа «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України». 

    «Станом на 12 січня  в Чернівецькій області зареєстровано 468 випадків кору. Серед захворілих 372 дітей (79%) та 96 дорослих. Найбільша питома вага серед  дітей - 40% (144 хворих) припадає на вікову групу 5 – 9 років. Найстаршому хворому 52 роки,  наймолодшому – 2 місяці», - йдеться  в повідомленні. 

    Серед дорослих частіше хворіла молодь віком 20-29 років – 31 особа (45%). 

    Із зареєстрованих випадків госпіталізовано 173 людини. Решта отримує амбулаторне лікування. 

    Найбільше хворих - 172 - серед жителів Путильського району, на другому місті - Чернівці.  

    310 осіб, або 66% захворілих, не мали щеплення або отримали лише одну дозу вакцини.  

    Останній спалах кору в Чернівецькій області спостерігався в 2012 році (364 особи). Під час спалаху в 2006 році їх кількість сягла  640.

    Спеціального лікування від кору нема. Єдиний захист - вакцинація.  В Україні є комплексна вакцина від кору, паротиту і краснухи (КПК). Вакцина безпечна і ефективна. 

    Для найкращого захисту дитина повинна отримати дві дози КПК вакцини.

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