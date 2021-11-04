На Івано-Франківщині вирішили посилити карантин на курортах

На Прикарпатті не прийматимуть туристів без документів про COVID-безпечність

На курорти Прикарпаття тепер пускатимуть лише Covid-безпечних відпочиваючих

Регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. На курорти тепер пускатимуть лише Covid-безпечних відпочиваючих. Про це повідомляє Kurs.

Комісія ТЕБ та НС зобов'язала керівників курортних та рекреаційних комплексів не приймати відвідувачів без зелених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу, негативного результату тесту на Covid-19, який проведено не більше ніж за 72 години, або довідки про одужання від коронавірусу.

Комісія доручила розмістити на сайтах курортів інформацію щодо введення додаткових обмежувальних заходів.

До 5 листопада Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області має розробити Рекомендації щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних заходів.

Також комісія доручила ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області, ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області посилити контроль за дотриманням на території Івано-Франківської області встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів.