В Україні розпочався тиждень тестування на ВІЛ і гепатити В і С



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Загалом у світі з ВІЛ живуть близько 37 млн людей, в Україні - близько 200 тисяч

В Україні з 13 по 24 травня 2019 року пройде європейський тиждень тестування на наявність ВІЛ-інфекції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Отже, упродовж тижня українці зможуть пройти тести на ВІЛ та вірусні гепатити не лише в свого сімейного лікаря, а й в мобільних амбулаторіях по усій країні.

МОЗ повідомляє, що в Україні за минулий рік зареєстрували 18 098 нових випадків ВІЛ-інфекції (у порівнянні з 18 193 випадками 2017 року). Найчастіше українці інфікуються через незахищений секс. Найбільш поширений ВІЛ у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Чернігівській областях і Києві. За останні 30 років від хвороб, зумовлених СНІДом, помердо майже 50 тисяч українців. Сьогодні у Києві відбулась акція, присв'ячена пам'яті про таких людей.

Загалом у світі з ВІЛ живуть близько 37 млн людей, в Україні - близько 200 тисяч. Близько 60 тисяч ВІЛ-інфікованих українців не знають про свій ВІЛ-позитивний статус.

При ранньому виявленні та відповідній терапії ВІЛ-позитивні люди можуть жити повноцінним життям. Завдяки ефективності державних закупівель через міжнародні організації, Україна повністю забезпечує лікування усіх хворих на ВІЛ антиретровірусною терапією. Якщо у 2009 році терапію за державний кошт отримували 15 871 людина, то станом на 1 січня 2019 року - 102 432 людини.

Сьогодні, 17 травня 2019 року, біля Меморіалу «Червона стрічка» відбулася акція «Ліки від байдужості» присвячена Всесвітньому дню пам'яті людей, які померли від СНІДу.

Де пройти тест на ВІЛ:

У свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра; В кабінетах «Довіра», кабінеті інфекційних захворювань за місцем проживання, в центрах СНІДу, в представництвах Громадських організацій, що займаються боротьбою з ВІЛ/СНІДом (наприклад в представництвах 100% життя). У мобільних амбулаторіях.

У Києві:

18.05 - Контрактова Площа з 10 по 15 годину

20.05. Парк Шевченка з 10 по 15 годину

21.05 Студмістечко ВДНХ з 10 по 15 годину

22.05.Студмістечко КПІ з 14 по 18 годину

23.05. Маріїнський парк з 10 по 15 годину

В інших містах країни - стежте за оновленнями на сторінці ЦГЗ МОЗ України.

Процедура тестування - абсолютно безоплатна і швидка. Результат швидкого тесту на ВІЛ готовий уже за 15 хвилин: до 5 хвилин - підготовка і забір крові з пальця, 10 - очікування результату. Перед тестуванням ви зможете поставити питання та отримати інформацію про ВІЛ-інфекцію, шляхи її передачі, оцінити з фахівцем свій ризик інфікування ВІЛ та розглянути можливості його зниження, отримати інформацію про організації, де можна отримати іншу допомогу, тощо.

Що робити, якщо вам діагностували ВІЛ:

Не панікувати, а звернутись до свого лікаря, стати на облік та розпочати лікування.

Подзвонити усім своїм колишнім партнерам, з якими ви мали статеві та інші контакти, та порекомендувати пройти тест на ВІЛ. Або надати їх контакти лікарю – він збереже вашу анонімність та порекомендує вашим партнерам здати тест на ВІЛ.

Протестуватися на вірусні гепатити В та С. В них схожі шляхи передачі, але якщо у вас ВІЛ ці захворювання є особливо небезпечними для вашого життя.

ВІЛ – не вирок. Мільйони людей по всьому світу живуть з ним повноцінним жаттям. У минулому місяці навіть найстаріший чоловік з ВІЛ у світі вдзначив своє сторіччя.

Якщо вам діагностували ВІЛ – вам просто треба змінити свій сценарій життя, приймати ліки і жити далі.

Поширені міфи про ВІЛ.

Чому і де треба пройти тест на гепатит В і С:

Гепатит – це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Основні і найбільш небезпечні типи - вірусні гепатити В і С. Саме вони є причиною 96% всіх випадків смерті від гепатиту.

Близько 325 мільйонів людей у світі живуть з хронічною інфекцією, викликаною вірусом гепатиту B або вірусом гепатиту C. За оцінками експетрів в Україні близько 1,5 млн таких людей. На обліку перебуває 82 тисячі пацієнтів з гепатитом С і 23 тисячі - з гепатитом В. Більшість людей не знає про свій статус, бо вірусні гепатити рідко мають гостру форму та перетікають безсимптомно. Більшість хворих дізнається про те, що інфіковані, коли хвороба вже значно вплинула на печінку.

Щоби пройти тест, зверніться до свого сімейного лікаря. Щоби пройти тест поза амбулаторією - стежте за оновленнями на сторінці ЦГЗ МОЗ України.

Не всім хворим з гепатитом В необхідне лікування. Чи необхідне лікування – вирішує індивідуально лікар щодо кожного хворого. Проте всі хворі мають перебувати під медичним наглядом та регулярно проходити обстеження щоб не пропустити час, коли таке лікування буде потрібним.

Лікування може тривати протягом всього життя. Воно допомагає контролювати вірусне навантаження в крові, щоб воно не наносило непоправної шкоди здоров’ю.

Хронічний гепатит В – невиліковний. Але його можна попередити завдяки вакцинації. Щеплення від гепатиту В входять до Календаря щеплень і є абсолютно безоплатним для дітей до 18 років.

Гепатит С – виліковний. Курс лікування становить близько 3 місяців. Необхідно приймати лише таблетки 1 або 2 рази на день. Ефективність лікування – 90% виліковується. Це безпечні ліки, які мають мінімум побічних дій. Ще 3-4 роки тому лікування гепатиту С було набагато складнішим, тривало рік та більше і лише 50% пацієнтів виліковувалися.

Нині значно більше пацієнтів можуть отримати лікування за державний кошт.