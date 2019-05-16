В Україні з початку епідемічного сезону від грипу померли 63 людини



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Протягом минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли 96 722 людини

З 1 жовтня 2018 року до 12 травня цього року в Україні перехворіло на грип 13,6% населення

Показники захворюваності на грип і ГРВІ в Україні дещо підвищилися у порівнянні з попереднім тижнем.

Про це 16 травня повідомляє прес-служба МОЗ України.

Зазначається, що протягом минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли 96 722 людини, із них 69,3% діти віком до 17 років. Епідемічні пороги не перевищені у жодному регіоні.

Летальних випадків не зареєстровано. Водночас з початку епідемічного сезону в Україні померли 63 людини, із них 12 – діти віком до 17 років.

З 1 жовтня 2018 року до 12 травня цього року в Україні перехворіло на грип 13,6% населення.

Нагадаємо, шестирічна дитина померла від грипу у Запорізькій області. Також в Кіровоградській області від ускладнень грипу померли дві людини.

У Латвії з початку епідемічного сезону зафіксовано 71 смертельний випадок внаслідок грипу.