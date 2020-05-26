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    Здоров'я

    На Львівщині за добу – 45 нових випадків Covid-19

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    На Львівщині 1405&nbsp;випадків коронавірусу - На Львівщині за добу – 45 нових випадків Covid-19
    На Львівщині 1405 випадків коронавірусу

    Загалом на Львівщині зареєстровано 1405 випадків коронавірусу

    За добу на Львівщині – 45 позитивних ПЛР-тестів, це на 18 більше ніж минулої доби (27). Загалом 1405 інфікованих коронавірусом, з них 42 – летальні. Про це повідомили у Львівській міській раді.

    За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4636 осіб, госпіталізовані – 610, на амбулаторному лікуванні – 4026 осіб, виписані – 455 осіб. Зараз у лікарні перебуває 161 особа, з них в реанімації – 6 осіб, на апараті штучної вентиляції легень – 3 особи.

    Загалом коронавірусну інфекцію виявлено – у 1405 осіб, 42 людей померло. 295 пацієнтів одужало.

    За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 312 ПЛР-тестів, з яких 45 – позитивні (з них – 29 це мешканці Львова).

    Нагадаємо, на Львівщині 25 травня підтверджено 1360 випадків інфікування коронавірусом, з них 37 – летальні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21584
    • Хворіють
      13365
    • Одужали
      7575
    • Померли
      644

    В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.

     

    здоров'я Львівщина медицина коронавірус
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