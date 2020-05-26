На Львівщині за добу – 45 нових випадків Covid-19



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На Львівщині 1405 випадків коронавірусу

Загалом на Львівщині зареєстровано 1405 випадків коронавірусу

За добу на Львівщині – 45 позитивних ПЛР-тестів, це на 18 більше ніж минулої доби (27). Загалом 1405 інфікованих коронавірусом, з них 42 – летальні. Про це повідомили у Львівській міській раді.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4636 осіб, госпіталізовані – 610, на амбулаторному лікуванні – 4026 осіб, виписані – 455 осіб. Зараз у лікарні перебуває 161 особа, з них в реанімації – 6 осіб, на апараті штучної вентиляції легень – 3 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено – у 1405 осіб, 42 людей померло. 295 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 312 ПЛР-тестів, з яких 45 – позитивні (з них – 29 це мешканці Львова).

Нагадаємо, на Львівщині 25 травня підтверджено 1360 випадків інфікування коронавірусом, з них 37 – летальні.

Коронавірус в Україні

Всього 21584

Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

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В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.