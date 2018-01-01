На Миколаївщині дев’ять осіб госпіталізовані з підозрою на кір

Двоє з дев’яти госпіталізованих - діти

Станом на 12 січня в Миколаївській області дев’ять людей госпіталізовані з підозрою на кір. Про це повідомив прес-секретар управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Юрій Багрянцев на своїй сторінці у Facebook. «Підтверджений діагноз в одного дорослого. Ситуація перебуває під контролем керівництва