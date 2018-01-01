На Миколаївщині дев’ять осіб госпіталізовані з підозрою на кір
- Сьогодні, 00:26
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Двоє з дев’яти госпіталізованих - діти
Станом на 12 січня в Миколаївській області дев’ять людей госпіталізовані з підозрою на кір.
Про це повідомив прес-секретар управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Юрій Багрянцев на своїй сторінці у Facebook.
«Підтверджений діагноз в одного дорослого. Ситуація перебуває під контролем керівництва області, управління охорони здоров'я й фахівців відповідних служб», - написав він.
Повідомляється, що двоє з дев’яти госпіталізованих - діти.
Нагадаємо, на Буковині хворих на кір вже майже півтисячі.
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