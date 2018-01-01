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    Новини здоров'я

    На Миколаївщині дев’ять осіб госпіталізовані з підозрою на кір

    Двоє з дев’яти госпіталізованих - діти
    Станом на 12 січня в Миколаївській області дев’ять людей госпіталізовані з підозрою на кір. Про це повідомив прес-секретар управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Юрій Багрянцев на своїй сторінці у Facebook. «Підтверджений діагноз в одного дорослого. Ситуація перебуває під контролем керівництва
    • Сьогодні, 00:26
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    Двоє з дев’яти госпіталізованих - діти

    Станом на 12 січня в Миколаївській області дев’ять людей госпіталізовані з підозрою на кір.

    Про це повідомив прес-секретар управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Юрій Багрянцев на своїй сторінці у Facebook.

    «Підтверджений діагноз в одного дорослого. Ситуація перебуває під контролем керівництва області, управління охорони здоров'я й фахівців відповідних служб», - написав він.

    Повідомляється, що двоє з дев’яти госпіталізованих - діти.

    Нагадаємо, на Буковині хворих на кір вже майже півтисячі.

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    здоров'я діти медицина Миколаївщина
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