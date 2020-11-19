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    Здоров'я

    На основі чого має призначатися лікування при Covid-19? Ізраїльський реаніматолог дав рекомендації

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    Бриль додає, чи потрібна реабілітація після Covid-19, аби перевірити виявлення пошкоджень різних органів - На основі чого має призначатися лікування при Covid-19? Ізраїльський реаніматолог дав рекомендації
    Бриль додає, чи потрібна реабілітація після Covid-19, аби перевірити виявлення пошкоджень різних органів

    «Основою для призначення лікування є симптоматика хворого», – Борис Бриль

    Експерт в галузі доказової медицини, лікар-реаніматолог з Ізраїлю Борис Бриль розповів, як має призначатися лікування коронавірусу та за якими критеріями.

    В інтерв’ю «Главкому» медик зазначив, що завжди треба робити ПЛР-тест, однак треба намагатися знайти якісну лабораторію.

    Крім того, Бриль розповів, які саме аналізи має здати хворий на коронавірус.

    «Аналізи – це розгорнутий біохімічний аналіз крові, Д-дімер, С-реактивний білок, ШОЕ і прокальцітонін, біохімічний аналіз крові, який включає ниркові і печінкові проби, ліпідний профіль, електроліти. Поліклінічний лікар не може призначати такі аналізи як інтерлейкін (медіатор запалення та імунітету - «Главком») і в цьому немає сенсу. Але основою для призначення лікування є симптоматика хворого, в плані тяжкості його захворювання», – наголосив медик.

    Також, Бриль пояснив, як за результатами аналізу крові лікар має визначити, яке лікування призначити.

    «За результатами аналізу крові можна тільки подивитися, чи потрібно давати антибіотики чи ні і ще зробити якісь коригування. Терапія залежить від тяжкості хворого, ця градація включає в себе: сатурацію, кількість подихів, гемодинамичну стабільність (тиск, пульс), стан свідомості», – каже лікар.

    До слова, Бриль додає, чи потрібна реабілітація після Covid-19, аби перевірити виявлення пошкоджень різних органів.

    «Думаю, поки що неможливо виявити ураження всіх органів. Треба дивитися на  симптоматику: якщо людина відчуває себе нормально, не треба її лікувати, а то можемо залікувати», – зазначив медичний експерт.

    Нагадаємо, що лікар Комаровський розкрив простий спосіб розпізнати людину з коронавірусом.

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    Теги: Ізраїль лікар аналізи коронавірус Борис Бриль
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