На основі чого має призначатися лікування при Covid-19? Ізраїльський реаніматолог дав рекомендації

«Основою для призначення лікування є симптоматика хворого», – Борис Бриль

Експерт в галузі доказової медицини, лікар-реаніматолог з Ізраїлю Борис Бриль розповів, як має призначатися лікування коронавірусу та за якими критеріями.

В інтерв’ю «Главкому» медик зазначив, що завжди треба робити ПЛР-тест, однак треба намагатися знайти якісну лабораторію.

Крім того, Бриль розповів, які саме аналізи має здати хворий на коронавірус.

«Аналізи – це розгорнутий біохімічний аналіз крові, Д-дімер, С-реактивний білок, ШОЕ і прокальцітонін, біохімічний аналіз крові, який включає ниркові і печінкові проби, ліпідний профіль, електроліти. Поліклінічний лікар не може призначати такі аналізи як інтерлейкін (медіатор запалення та імунітету - «Главком») і в цьому немає сенсу. Але основою для призначення лікування є симптоматика хворого, в плані тяжкості його захворювання», – наголосив медик.

Також, Бриль пояснив, як за результатами аналізу крові лікар має визначити, яке лікування призначити.

«За результатами аналізу крові можна тільки подивитися, чи потрібно давати антибіотики чи ні і ще зробити якісь коригування. Терапія залежить від тяжкості хворого, ця градація включає в себе: сатурацію, кількість подихів, гемодинамичну стабільність (тиск, пульс), стан свідомості», – каже лікар.

До слова, Бриль додає, чи потрібна реабілітація після Covid-19, аби перевірити виявлення пошкоджень різних органів.

«Думаю, поки що неможливо виявити ураження всіх органів. Треба дивитися на симптоматику: якщо людина відчуває себе нормально, не треба її лікувати, а то можемо залікувати», – зазначив медичний експерт.

Нагадаємо, що лікар Комаровський розкрив простий спосіб розпізнати людину з коронавірусом.