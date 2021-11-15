На Волині лікарі вийняли кулю з мозку підлітка (фото)

Куля зупинилась у сантиметрі від надзвичайно важливої судини

У Волинській обласній дитячій клінічній лікарні з мозку 16-річного підлітка виймали кулю. Про це пише нейрохірург Михайло Ловга на своїй сторінці у Facebook.

«Тиждень тому ввечері, саме перед важливою поїздкою до столиці, до нас поступив молодий хлопчина 16 років із травмою головного мозку. І травма ця дуже незвичайна – результат необережного поводження з пневматичною зброєю. Здавалось би – досить проста зброя, досить доросла дитина. І от результат необдуманого вчинку – потрапляння кулі в головний мозок із руйнацією скроневої кістки та частини головного мозку», – йдеться у дописі.

За словами нейрохірурга, підлітку провели невідкладну операцію та вилучили стороннє тіло, видалили пошкоджені тканини і відновили цілісність збережених тканин. На щастя, куля зупинилась у сантиметрі від надзвичайно важливої судини і права скронева частка (яка пошкодилась в результаті травми) – функціонально незначима.

Лікар зазначає, що за його нейрохірургічну практику схожих випадків траплялось близько десятка. У багатьох його колег такі випадки теж часто стаються, а причина завжди одна – необережне поводження зі зброєю.

«Добре, що нашому юнаку пощастило і він сьогодні йде здоровим додому. Але так щастить не завжди. Будьмо максимально уважні. Шановні батьки, родичі, просто дорослі - ховайте зброю, навіть «безпечну», пояснюйте, що це не забавка дітям, в будь-якому віці», – наголосив Михайло Ловга.

Нагадаємо, у Дніпрі провели унікальну операцію на серці немовляти.

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