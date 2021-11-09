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    У Дніпрі провели унікальну операцію на серці немовляти (фото)

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    У Дніпрі провели операцію на відкритому серці<br /><br /> - У Дніпрі провели унікальну операцію на серці немовляти (фото)
    У Дніпрі провели операцію на відкритому серці

    Фото Центру матері та дитини ім. Руднєва

    П’ять годин дитина була підключена до апарату «штучне серце – легені»

    У Дніпрі лікарі провели унікальну операцію на відкритому серці немовляти. Про це повідомляється на сторінці Центру матері і дитини ім. професора Руднєва в Facebook.

    Маленький пацієнт народився з серцевою вадою. Кардіохірурги провели радикальну корекцію міжшлуночкової перегородки.

    «Під час таких операцій на кілька годин серце малюка зупиняють, а «серцем» дитини стає АІК – апарат «штучне серце – легені». Раніше такі операції проводилися тільки в столиці. Але завдяки оснащенню Центру матері і дитини сьогодні вони можливі і у нас», – йдеться в повідомленні.

    Операція тривала понад п'ять годин.

    Відзначається, що дитина вже йде на поправку.

    Нагадаємо, нещодавно в Україні вперше пересадили серце 13-річній дитині.

    Також повідомлялося, що вперше в Україні лікарі пересадили кістковий мозок дорослому від неродинного донора. Операцію виконали в Черкаському обласному онкодиспансері.

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    Теги: медицина Дніпро лікар
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    У Дніпрі провели унікальну операцію на серці немовляти (фото)