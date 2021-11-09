У Дніпрі провели унікальну операцію на серці немовляти (фото)
П’ять годин дитина була підключена до апарату «штучне серце – легені»
У Дніпрі лікарі провели унікальну операцію на відкритому серці немовляти. Про це повідомляється на сторінці Центру матері і дитини ім. професора Руднєва в Facebook.
Маленький пацієнт народився з серцевою вадою. Кардіохірурги провели радикальну корекцію міжшлуночкової перегородки.
«Під час таких операцій на кілька годин серце малюка зупиняють, а «серцем» дитини стає АІК – апарат «штучне серце – легені». Раніше такі операції проводилися тільки в столиці. Але завдяки оснащенню Центру матері і дитини сьогодні вони можливі і у нас», – йдеться в повідомленні.
Операція тривала понад п'ять годин.
Відзначається, що дитина вже йде на поправку.
Нагадаємо, нещодавно в Україні вперше пересадили серце 13-річній дитині.
Також повідомлялося, що вперше в Україні лікарі пересадили кістковий мозок дорослому від неродинного донора. Операцію виконали в Черкаському обласному онкодиспансері.