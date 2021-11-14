МОЗ назвав вакцини проти Covid-19, якими щеплюватимуть у 2022 році

Уряд робить ставку на CoronaVac і Pfizer

У подальшому Міністерство охорони здоров'я України планує щеплювати населення від коронавірусу вакцинами, які вже добре відомі українцям: CoronaVac і Pfizer. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Якщо говорити про типи вакцин, то в наступному році плануємо залишати таку ж саму модальність – з перевагою на CoronaVac і на Pfizer, плюс отримання вакцини Moderna за програмою Covax», – зазначив Кузін.

Головний санлікар уточнив, що у 2021 році Україна використовувала велику кількість різних вакцин: це Moderna, CoviShield/AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer.

«Використання широкого спектра вакцин вимагає складнішого логістичного процесу стосовно її доставки, знань для медпрацівників щодо використання кожного типу. Тобто це майже навчання з нуля для кожного типу вакцини. Ми очікуємо, що до кінця цього року будемо отримувати ще Pfizer відповідно до тих контрактів, які у нас укладені. До кінця 2021 року плануємо поставки понад 10 млн доз цієї вакцини. Ці дози поставлятимуться рівними партіями кожного тижня й одразу розвозитимуться у регіони. Є в планах поставки вакцин за механізмом Covax. Переважно це буде Moderna. Перша партія цієї вакцини уже прибула. Механізм Covax, на жаль, ще не представив свої плани щодо поставок вакцин на наступний рік. Там ситуативно приймаються рішення», – уточнив Кузін.

Нагадаємо, МОЗ назвав число людей, які померли впродовж місяця після щеплення від Covid-19.

За словами головного санлікаря, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.

Як раніше повідомлялося, в Україні померли 95 осіб, яких раніше вакцинували від коронавірусу, що становить 0,0015% від усіх щеплених. Стверджується, що 77 летальних випадків ніяк не пов'язані з вакцинацією – це випадкова подія, яка збіглася за часом із проведеним щепленням.