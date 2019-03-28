Президент підписав доопрацьований закон про трансплантацію



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Очікується, що закон дозволить розблокувати можливість застосування в Україні трансплантації

Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині».

Про це свідчать дані зі сторінки закону на сайті Верховної Ради.

«Повернуто з підписом від президента», - зазначається у графі «проходження».

Очікується, що закон дозволить розблокувати можливість застосування в Україні трансплантації.

Законом визначається, що до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, але не пізніше 1 січня 2020 року, положення цього закону щодо використання вказаної системи для організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації не застосовуються. Натомість організація трансплантації здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

Також до початку роботи ЄДІСТ та протягом наступних трьох місяців з дня початку її роботи рішення про можливість або неможливість застосування трансплантації анатомічного матеріалу від донора-трупа приймається консиліумом лікарів закладу охорони здоров’я, до листа (списку) очікування якого включено реципієнта, в порядку черговості згідно з таким листом очікування.

НСЗУ виконуватиме функцію замовника медичних послуг з трансплантації, як високоспеціалізованої медичної послуги, з 1 січня 2020 року згідно з законом про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення.

Також розширено перелік осіб, які є близькими родичами, - до нього включили двоюрідних братів і сестер, дядьків, тіток, племінників, що дозволить розширити коло осіб для родинного донорства.

Законом передбачено, що сімейний лікар може отримувати згоди на посмертне донорство та матиме право вносити таку інформацію до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, а також визначено можливість донорства кісткового мозку від повнорідних братів або сестер віком до 18 років.

Окрім того, документом конкретизується, що дозволяється лише міжнародний обмін анатомічними матеріалами, а щодо гемопоетичних стовбурових клітин - дозволяється їх купівля-продаж.

Водночас внесено зміни до статті 290 Цивільного кодексу України, завдяки чому надається право на донорство гемопоетичних стовбурових клітини у випадках, передбачених законом, особам віком до 18 років.

Цей закон набуває чинності на наступний день після його опублікування в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України».

Нагадаємо, Верховна Рада 28 лютого ухвалила закон 9461-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині».

Нагадаємо, в Україні з'явилась нова професія – трансплант-координатор, який займатиметься налагодженням зв’язків між усіма учасниками процесу трансплантації.

Джерело: Укрінформ