Не лише рак легень: Супрун перерахувала хвороби, які виникають від куріння



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«Куріння зазвичай пов'язують з раком легень, втім список хвороб, які воно викликає, безкінечно довший», - зазначила Супрун

Куріння провокує не тільки рак легенів, але й доволі довгий перелік захворювань.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Куріння зазвичай пов'язують з раком легень, втім список хвороб, які воно викликає, безкінечно довший», - написала Супрун.

За її словами, у 17-25% випадках серцево-судинні хвороби розвиваються саме через куріння, воно підвищує ймовірність коронарної хвороби серця чи інсульту в 2-4 рази.

«Куріння вважають головною причиною хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). У США вісім з десяти смертей через ХОЗЛ зумовлені курінням, в тому числі пасивним, а інші випадки - забрудненням довкілля», - зазначає Супрун.

Окрім того, куріння може спровокувати рак прямої кишки. Очільниця МОЗ зазначила, що у курців майже у два рази частіше виникають поліпи товстої кишки.

Вона наголосила, що захворіти на рак внаслідок куріння можна навіть в молодому віці. Водночас чим довше пацієнт курить, то більшим є ризик колоректального раку та поліпів товстої кишки. Після того, як людина кинула курити, ризик раку товстої кишки знижується, але він залишається підвищеним ще протягом 20-30 років.

Окрім цього, за словами Супрун, тютюновий дим зменшує фертильність жінок і чоловіків. Куріння майбутньої матері збільшує ризик передчасних пологів, переривання вагітності, малої ваги при народженні, мертвонародження, дефектів розвитку та синдрому раптової смертності немовлят.

Як зазначає очільниця МОЗ, також курці більше ризикують отримати катаракту та дегенерацію сітківки, у них підвищений ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера в літньому віці.

«Звичка до тютюну погіршує мікрофлору ротової порожнини, призводить до ушкодження і навіть втрати зубів та спиняє амілазу слини - ферменту, потрібного для перетравлення складних вуглеводів. З курінням пов'язують певне зниження імунітету та зростання шансів мати ревматоїдний артрит», - наголосила Супрун.

Вона також додала, що куріння підвищує ймовірність розвитку раку легень у 25 разів.

Окрім того, очільниця МОЗ нагадала, що цигарковий дим містить понад 4 тис. компонентів, зокрема чадний газ, нікотин та його похідні, смолу, котінін, полоній, кадмій, поліциклічні ароматичні вуглеводи та інші сполуки, багато з яких є канцерогенами.

Нагадаємо, на сайті парламенту зареєстрований законопроект, який пропонує ввести акцизний збір на рідини, що містяться в електронних сигаретах і вейпах.