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    Однієї маски для захисту від коронавірусу недостатньо – лікар-інфекціоніст

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    Медик розповів, від чого залежить важкість перебігу хвороби - Однієї маски для захисту від коронавірусу недостатньо – лікар-інфекціоніст
    Медик розповів, від чого залежить важкість перебігу хвороби
    Фото: glavcom.ua

    Від Covid-19 потрібен комплекс засобів захисту

    Лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук пояснив, чому лише носіння маски недостатньо аби захистити себе від коронавірусної інфекції. На його думку, засоби індивідуального захисту від Covid-19 повинні застосовуватися комплексно. Про це пише УНН.

    Всі засоби (індивідуального захисту – ред.), обривають шлях передачі коронавірусу, тому що інфекційний процес складається з джерела інфекції, шляху передачі і сприйнятливого організму. Шлях передачі повітряно-крапельний. Маска не є досконалим засобом, тому що віруси настільки маленькі, що вони проникають, але великі скупчення вірусів будуть осідати на тій масці і все таки до людини попаде невелика кількість летючих вірусів, які проникнуть в дихальні шляхи», – пояснив він.

    Водночас лікар підкреслив – вакцинація разом із індивідуальним захистом допомагає захистити організм від коронавірусу.

    «Важкість хвороби великою мірою залежить від інфікуючої дози збудника. Якщо збудник попаде у великій дозі, то він навіть сильний організм може положити і знищити. Якщо вірус попаде в невеликій дозі, то організм, а тим більше, якщо вакцинований, маючи достатню кількість антитіл, швидко його нейтралізує і хвороби може взагалі не бути», – вважає Ігор Гайдук.

    Нагадаємо, раніше інфекціоністка дала відповідь, чи носити маски вакцинованим від Covid-19?

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    Теги: лікар хвороби вакцинація вірус коронавірус
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    Однієї маски для захисту від коронавірусу недостатньо – лікар-інфекціоніст