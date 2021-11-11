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    Медики отримають оновлені протоколи лікування для «Дельта»-штаму коронавірусу

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    Хворі на&nbsp;&laquo;Дельту&raquo; потребують більше кисню - Медики отримають оновлені протоколи лікування для «Дельта»-штаму коронавірусу
    Хворі на «Дельту» потребують більше кисню
    Фото з відкритих джерел

    Змінені протоколи надійдуть для медиків найближчим часом – Голубовська

    Найближчим часом лікарі отримають нові протоколи для лікування хворих на Covid-19 штаму «Дельта». Про це докторка медичних наук, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська повідомила під час відвідування Центральної міської лікарні в м. Рівне, повідомляє пресслужба партії «Слуга Народу».

    «У нас будуть оновлені протоколи в лікарів. Буквально позавчора ми проголосували за зміни в наш протокол лікування. У нас є ресурс, який допомагає уникати таких смертей. і його треба запровадити. До того ж мало хто говорить про раннє лікування захворювання, а воно є і воно ефективне», – повідомила Голубовська.

    Лікарка вкотре закликала людей, особливо з групи ризику, вакцинуватися, усіма способами мінімузувати ризики захворювання – не контактувати з людьми, захищати себе.

    Нагадаємо, симптоми нового штаму коронавірус «Дельта», який наразі лютує в Україні, дещо змінилися.

    Епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк також зауважує, що коронавірус дедалі більше вражає молодих людей, хоч для старшого покоління він і далі залишається таким же небезпечним.

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    Теги: Ольга Голубовська коронавірус
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    Медики отримають оновлені протоколи лікування для «Дельта»-штаму коронавірусу