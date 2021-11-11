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    Думки вголос

    Про аргументи антивакцинаторів та фашизм в українських басейнах

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Фашизм не пройде. Ми найвільніша нація у світі - Про аргументи антивакцинаторів та фашизм в українських басейнах
    Фашизм не пройде. Ми найвільніша нація у світі

    Навіть у нашій найвільнішій країні у світі давно процвітає фашизм. У басейнах

    Мовою оригіналу

    Антивакцинаторы говорят, что проверять наличие вакцинации – это фашизм. Потому что вы требуете от человека информацию о его здоровье. Фашизм не пройдет. Мы самая свободная нация в мире. Нам европейцы не пример. Сплошные фашисты, от Копенгагена до Парижа.

    Но нам надо быть честными с собой до конца. Даже в нашей самой свободной стране в мире давно процветает фашизм. В бассейнах.

    Как не приду в бассейн, обязательно эти каратели спрашивают справку о здоровье. Без нее в бассейн не пускают.

    Закрыть все бассейны страны как оплот фашизма. Закатать в бетон. Фашизм не пройдет.

    Тем более, там еще и писать в воду запрещают. Чертовы каратели ограничивают вашу свободу.

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    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вакцинація фашизм коронавірус басейн
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    Про аргументи антивакцинаторів та фашизм в українських басейнах