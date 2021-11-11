Про аргументи антивакцинаторів та фашизм в українських басейнах

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Антивакцинаторы говорят, что проверять наличие вакцинации – это фашизм. Потому что вы требуете от человека информацию о его здоровье. Фашизм не пройдет. Мы самая свободная нация в мире. Нам европейцы не пример. Сплошные фашисты, от Копенгагена до Парижа.

Но нам надо быть честными с собой до конца. Даже в нашей самой свободной стране в мире давно процветает фашизм. В бассейнах.

Как не приду в бассейн, обязательно эти каратели спрашивают справку о здоровье. Без нее в бассейн не пускают.

Закрыть все бассейны страны как оплот фашизма. Закатать в бетон. Фашизм не пройдет.

Тем более, там еще и писать в воду запрещают. Чертовы каратели ограничивают вашу свободу.