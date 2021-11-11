Вакцини та гаджети. Журнал Time назвав найкращі винаходи 2021 року

Time назвав 100 інновацій, які змінюють наше життя на краще

Вакцини від Covid-19 та малярії потрапили у список кращих винаходів року, що минає

Безпечна пошукова система, окуляри віртуальної реальності та складний телефон Samsung були названі кращими винаходами 2021 року. Відповідний топ доступний на сайті журналу Time

У щорічному списку видання є кілька десятків гаджетів, технологій та винаходів, які були відібрані за категоріями.

Так, у розділ «Додатки та софт» автори журналу додали безпечну пошукову систему без реклами Neeva, додаток тривожної кнопки Subdial, інтерактивну карту MTA Live Subway Map.

У розділі VR та AR опинилися окуляри віртуальної реальності Lenovo ThinkReality A3 Smart та Qualcomm Snapdragon XR2, а також режим доповненої реальності Google Maps.

Серед споживчої електроніки найкращими гаджетами виявилися фотоапарат Paper Shoot Camera, розкладний смартфон Samsung Galaxy Z Flip3, модульний ноутбук Framework Laptop, розумна селфі-палка Vecnos IQUI, смарт-окуляри JLab JBuds Frames.

У списку найкращих винаходів у сфері охорони здоров'я журналісти перерахували вакцини від Covid-19 та малярії.

Також у різних категоріях було обрано тривимірну фоторамку Looking Glass Portrait, робот-пилосос Roborock S7, процесор Apple M1 Pro, телевізори LG G-серії, футуристичні кросівки від Adidas та Nike.

У листопаді 2020 року Time також називав найкращі винаходи року. До списку потрапили ігрові приставки PlayStation 5 та Xbox Series X, телевізор Samsung Sero, хмарний сервіс відеоігор Nvidia GeForce Now, доладний смартфон Microsoft Surface Duo, інші гаджети та технології.

До слова, ще у квітні експерти назвали кращі телевізійні приставки у 2021 році.

Між іншим, тепер українці зможуть купити акції Pfizer, Nike і ще десятка відомих компаній. До обігу в Україні вже допущені 85 цінних паперів іноземних емітентів.

Наприкінці жовтня американська Apple поступилася першим місцем у рейтингу найдорожчих компаній світу.

Також нещодавно у Лондоні обрали найкращі фото дикої природи 2021 року.

Напередодні британські експерти назвали головний колір 2022 року. Колір Bright Skies, або «яскраві небеса», має передати настрої наступного року.

Раніше у Британії обрали кращий альбом року.

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