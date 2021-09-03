Чи носити маски вакцинованим від Covid-19? Інфекціоністка дала відповідь

«Вакцинація не передбачає нехтуванням всіма карантинними засобами»

Навіть щепленим людям все одно потрібно носити маску, провітрювати приміщення та мити руки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла лікарка-інфекціоністка вищої категорії Надія Дребот.

«Щеплена інфікована людина поширює вірус значно меншою мірою, ніж нещеплена. Тому що імунна система спрацьовує на нейтралізацію вірусу. Водночас наголошую: вакцинація не передбачає нехтуванням всіма карантинними засобами. Все одно потрібно носити маску, провітрювати приміщення, мити руки. Однак вакцинація дає шанс, що якщо навіть людина заразилася, вона не заразить навколо себе так багато людей, як не вакцинована, – це перше. Друге – щеплена людина сама перенесе це захворювання в легшій формі. Про це свідчать статистичні дані з тих країн, де такі дослідження проводяться», – підкреслила лікарка.

Зі слів Надії Дребот, немає чітких термінів, коли вакцинуватися тим, хто перехворів на коронавірус. Проте вакцинуватися бажано по одужанні, вважає вона.

«Раніше йшлося про паузу між одужанням та вакцинацією у шість місяців. Це було на початку вакцинальної кампанії, коли був дефіцит вакцин. Зараз дефіциту немає. Важливо розуміти, що імунна відповідь виробиться мінімум через два тижні після другої дози. Тобто на забезпечення захисту людини піде до 1,5 місяці», – пояснила інфекціоністка.

До слова, розмови про те, що вірогідність тяжко захворіти на коронавірус у тих, хто вже перехворів, значно нижча, ніж у вакцинованих, Надія Дребот назвада черговим антивакцинальним фейком.

Тим часом в Україні виявили понад дві тисячі хворих на Covid-19.

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