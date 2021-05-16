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    МОЗ попередив про нову хвилю пандемії коронавірусу

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    У МОЗ запевняють, що&nbsp;роблять все, щоб уникнути нової хвилі, зокрема завдяки вакцинації - МОЗ попередив про нову хвилю пандемії коронавірусу
    У МОЗ запевняють, що роблять все, щоб уникнути нової хвилі, зокрема завдяки вакцинації

    Підйом захворюваності збігається у часі з сезоном грипу та грипоподібних захворювань.

    Нова хвиля пандемії коронавірусу в Україні очікується в осінньо-зимовий період. Про це в суботу, 15 травня, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    «Підйом захворюваності збігається у часі з сезоном грипу та грипоподібних захворювань. В Україні так складається, що жовтень-листопад йде перше зростання, лютий-березень – друге. В цьому році коронавірус у нас повністю збігся з цими хвилями. Ми робимо все, щоб уникнути цієї хвилі, зокрема завдяки вакцинації», – сказав він.

    При цьому Ляшко попередив, що нова хвиля може початися і раніше, якщо будуть відбуватися і активно поширюватися нові мутації коронавірусу.

    До слова, ВООЗ попереджає: другий рік пандемії буде смертельнішим, ніж 2020-й.

    Нагадаємо, Національна академія наук України заявила, що реальна смертність від Covid-19 в 2020 році в Україні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров'я.

    Цього тижня ВООЗ заявила, що захворюваність і смертність від коронавірусу у світі вийшли на плато на «неприйнятно високому рівні».

    Також на днях спецпосланець ВООЗ щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про значне прискорення пандемії.

    Тим часом, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта заявив, що коронавірус залишиться з людьми назавжди, він здатний змінювати свою форму, прояви та особливості. Він підкреслив, що вірус не виникає в повітрі, а заразитися ним можна при тісному контакті з носієм. Єдиним способом уникнути тяжкого перебігу ковіду лікар назвав вакцинацію.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна епідемія вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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