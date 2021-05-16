МОЗ попередив про нову хвилю пандемії коронавірусу

У МОЗ запевняють, що роблять все, щоб уникнути нової хвилі, зокрема завдяки вакцинації

Підйом захворюваності збігається у часі з сезоном грипу та грипоподібних захворювань.

Нова хвиля пандемії коронавірусу в Україні очікується в осінньо-зимовий період. Про це в суботу, 15 травня, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Підйом захворюваності збігається у часі з сезоном грипу та грипоподібних захворювань. В Україні так складається, що жовтень-листопад йде перше зростання, лютий-березень – друге. В цьому році коронавірус у нас повністю збігся з цими хвилями. Ми робимо все, щоб уникнути цієї хвилі, зокрема завдяки вакцинації», – сказав він.

При цьому Ляшко попередив, що нова хвиля може початися і раніше, якщо будуть відбуватися і активно поширюватися нові мутації коронавірусу.

До слова, ВООЗ попереджає: другий рік пандемії буде смертельнішим, ніж 2020-й.

Нагадаємо, Національна академія наук України заявила, що реальна смертність від Covid-19 в 2020 році в Україні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров'я.

Цього тижня ВООЗ заявила, що захворюваність і смертність від коронавірусу у світі вийшли на плато на «неприйнятно високому рівні».

Також на днях спецпосланець ВООЗ щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про значне прискорення пандемії.

Тим часом, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта заявив, що коронавірус залишиться з людьми назавжди, він здатний змінювати свою форму, прояви та особливості. Він підкреслив, що вірус не виникає в повітрі, а заразитися ним можна при тісному контакті з носієм. Єдиним способом уникнути тяжкого перебігу ковіду лікар назвав вакцинацію.