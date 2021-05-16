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    Поляки вийшли у кафе та бари святкувати послаблення карантину

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    У багатьох великих містах люди святкували відновлення роботи барів та ресторанів - Поляки вийшли у кафе та бари святкувати послаблення карантину

    У багатьох великих містах люди святкували відновлення роботи барів та ресторанів

    Фото: STR

    У Польщі після понад шести місяців жорстких обмежень закладам харчування дозволили обслуговувати відвідувачів надворі

    У Польщі з 15 травня дозволили роботу закладів харчування надворі та послабили масковий режим. Громадяни ще у ніч на 15 травня почали збиратися, щоб відзначити відновлення роботи барів і ресторанів.

    Про це пише DW.

    Зазначається, що у Польщі після понад шести місяців жорстких обмежень з суботи, 15 травня, закладам харчування дозволили обслуговувати відвідувачів надворі. При цьому клієнти мають право розташовуватися через стіл, залишаючи наступний незайнятим.

    Біля багатьох пабів у містах країни стало людно. У багатьох великих містах люди святкували відновлення роботи барів та ресторанів ще у ніч на суботу.

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    Поляки вийшли у кафе та бари святкувати послаблення карантину
    Поляки вийшли у кафе та бари святкувати послаблення карантину
    Поляки вийшли у кафе та бари святкувати послаблення карантину

    Упродовж сонячного дня тераси ресторанів у всій країні були заповнені. Також з 15 травня жителі країни не змушені носити маски на відкритому повітрі, якщо вони можуть дотримуватися дистанції у щонайменше 1,5 метра.

    Водночас масковий режим й надалі зберігається у громадському транспорті, у крамницях та в більшості установ.

    За даними польських органів охорони здоров'я, за останню добу в країні було зафіксовано 2896 нових випадків зараження коронавірусом, померли 298 людей, у яких підтвердили зараження.

    Від початку пандемії у Польщі від Covid-19 померли понад 71,6 тисячі людей.

    До слова, влада Польщі вирішила прискорити вихід з карантину і відчинить кінотеатри, театри та культурні установи 21, а не 29 травня.

    Також керівництво Польщі повідомило, що з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, що становить 0,9%.

    Теги: Польща ресторан карантин харчування коронавірус
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