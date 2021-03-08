Українські вчені знайшли ефективний спосіб відновлення уражених коронавірусом легень

У дослідженні брали участь 13 пацієнтів (чоловіки віком від 36 до 73 років) із двобічною пневмонією, сатурацією нижче 93 відсотків та тяжким перебігом хвороби

Наразі йдеться про перший етап клінічних випробувань

Інститут молекулярної біології та генетики (ІМБГ) проводить дослідження з лікування важкої коронавірусної пневмонії стовбуровими клітинами.

Про це повідомили в Інституті молекулярної біології та генетики.

«Маємо хорошу новину: отримано результати першого етапу клінічних досліджень з лікування важкої коронавірусної пневмонії, а саме т.зв. цитокінового шторму, стовбуровими клітинами», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у дослідження були включені 13 пацієнтів (чоловіки віком від 36 до 73 років) із двобічною пневмонією, сатурацією нижче 93% та тяжким перебігом хвороби. На другий тиждень після введення стовбурових клітин повністю відновилися легені у чотирьох з 13 пацієнтів. На 24-ий тиждень у пацієнтів за результатами КТ відзначали позитивну динаміку відновлення легень, тільки один пацієнт має ознаки фіброзування в одній долі однієї легені.

Тим часом у контрольній групі з 15 пацієнтів, які не отримували клітинної терапії, одна людина померла, а у семи виникли прояви фіброзування легенів на 8-ий тиждень.

Старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ, к.б.н., Володимир Шаблій зазначив, що ці дані дозволяють стверджувати, що на сьогодні застосування мезенхімальних стовбурових клітин є перспективним методом боротьби з фіброзним переродженням тканини легень внаслідок пневмонії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Клінічне дослідження «Лікування коронавірусної Covid-19 пневмонії (збудник SARS-CoV-2) кріоконсервованими алогенними мультипотентними мезенхімальними стовбуровими клітинами плаценти та пуповини» проводиться за участю Інституту клітинної терапії у співпраці з Київською міською клінічною лікарнею № 4 та Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського. Клітинні препарати виготовлено біотехнологічною лабораторією Інституту клітинної терапії відповідно до міжнародних стандартів.

У ІМБГ відзначають, що в різних країнах світу вчені експериментують з таким методом відновлення понівечених коронавірусом легень. В Україні ж подібні дослідження проводяться вперше.

«Здатність мезенхімальних стовбурових клітин пригнічувати вивільнення прозапальних цитокінів є особливо цінною при коронавірусній пневмонії, важкість якої обумовлена так званим «цитокіновим штормом». Під терміном «цитокіновий шторм» розуміють, що активовані SARS-CoV-2 власні імунокомпетентні клітини в надлишку виділяють біологічно-активні речовини, що викликають патологічне запалення як тканини легень, так і інших органів, підвищують проникність судин, що згодом сприяє розвитку фіброзу легень», – повідомляють в Інституті.

Зазначається, що наразі йдеться про перший етап клінічних випробувань. Для того, щоб отримати повноцінні дані стосовно ефективності методу, спостереження за пацієнтами має тривати не менше року.