Курортний острів у Середземному морі оголосив локдаун

На Кіпрі зареєстровано більше 26 тисяч випадків коронавірусу

Людям буде дозволено виходити з дому лише двічі на день з поважних причин

Міністр охорони здоров’я Кіпру Константінос Йоанну заявив, що з 10 січня у країні стартує локдаун, який буде діяти до кінця місяця.

Роздрібні підприємства, такі як перукарні, салони краси і великі універмаги, будуть закриті, повідомляє Reuters.

Людям буде дозволено виходити з дому лише двічі на день з поважних причин, як-от купівля продуктів або ліків і спортивні вправи. Комендантська година, що забороняє рух з 21:00 до 05:00 щодня, залишиться в силі.

У школах буде введено дистанційне навчання. При цьому дитячі садки залишаться відкритими.

На Кіпрі зареєстровано більше 26 тисяч випадків коронавірусу, 140 людей, які захворіли на Covid-19, померли.

Нагадаємо, в Україні почав діяти локдаун. Обмеження діятимуть до опівночі 25 січня. В уряді уточнили торговельні заборони, що вводяться під час зимового локдауну.

Із 8 до 24 січня включно супермаркети можуть продавати будь-які товари. Але для цього мають дотримуватися певних умов.