ВООЗ: багаті країни скупили більшість вакцин від коронавірусу. Це проблема

42 країни проводять вакцинацію населення від коронавірусу безпечними та ефективними вакцинами від Covid-19

Наразі країни з низьким рівнем доходу та більшість країн із середнім рівнем доходів не отримують вакцину від коронавірусу

Заможні країни закупили більшу частину вакцин від коронавірусу нового типу Covid-19.

Про це на брифінгу заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус.

«Наразі 42 країни проводять вакцинацію населення від коронавірусу безпечними та ефективними вакцинами від Covid-19. 36 з них мають високий рівень доходів, а ще шість мають середній дохід», – сказав він.

За словами Гебреісуса, наразі країни з низьким рівнем доходу та більшість країн із середнім рівнем доходів не отримують вакцину від коронавірусу.

«Це проблема, яку ми повинні разом вирішити за допомогою Covax та ACT-Accelerator», – зазначив він.

До слова, Україна просить ЄС допомогти з поставками вакцин від коронавірусу.

Як відомо, Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації Covax. Організація готова «вже найближчим часом» почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

Зазначимо, що в Україні з 8 по 24 січня включно буде діяти жорсткий карантин. Обмеження уряд вводить, щоб знизити кількість захворювань. Адже МОЗ очікує зростання захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.

Тим часом в Україні розпалюється скандал через чутки про таємне щеплення можновладців. Отже, 6 січня стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце. Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що українські ВІПи та політики таємно вакцинуються препаратом виробництва Pfizer-BioNtech у Києві. Також за інформацією бізнесмена Михаайла Бродського, партію вакцини Pfizer було таємно завезено в Україну чартерним бортом 29 або 30 грудня 2020 року. Він припустив, що вакцину, найімовірніше без розмитнення, пронесли через Зал офіційних делегацій, «прикриваючись паспортом якогось народного депутата».

Після цього повідомлення, яке швидко розповсюджується в соцмережі та ЗМІ, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про підпільну вакцинацію від коронавірусу.

Ввечері 6 січня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям терміново перевірити інформацію про нібито ввезення в країну контрабандою вакцини від Covid-19.

Також 6 січня у столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Зокрема, співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато».

7 січня у Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заперечили контрабанду чи таємне постачання вакцин від коронавірусу для «підпільної вакцинації» українських чиновників.

8 січня стало відомо, що СБУ порушила справу через підпільну вакцинацію від коронавірусу