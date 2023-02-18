Лікар назвав п’ять чинників, що збільшують ймовірність інсульту

Українці могли б уникнути до 80% випадків інсультів, якби дотримувались профілактики серцево-судинних захворювань

Кожен третій українець, якому зараз 25 років або більше, протягом життя захворіє на інсульт. Про це в розмові з Центром політичного консалтингу заявив Юрій Фломін – лікар-невропатолог, кандидат медичних наук та заслужений лікар України. Він додав, що ймовірність померти від інсульту в Україні є значно вищою, ніж у Центральній чи Західній Європі.

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Фломін пояснює це тим, що п’ять провідних чинників ризику зумовлюють приблизно 80% всіх інсультів. Це – підвищений кров’яний тиск, підвищений холестерин, підвищений рівень цукру (і цукровий діабет зокрема), малорухомий спосіб життя, надмірна вага і нездорове харчування.

«З усім цим в Україні – значні проблеми», – сказав він. – «У нас велика кількість людей має високий тиск і не тримає його під контролем за допомогою ліків, багато людей, які хворіють на цукровий діабет, людей, які мають високі показники холестерину. Нарешті, багато українців мають надмірну вагу і ведуть малорухомий спосіб життя. На додачу до всього, в Україні погана ситуація зі здоровим харчуванням, бо ми споживаємо замало корисних продуктів (овочів, фруктів, рослинної олії) і забагато шкідливих речей (тваринних жирів, готових м’ясних та ковбасних виробів)».

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Юрій Фломін заявив, що серцево-судинні захворювання чудово піддаються профілактиці. До 80% інсультів можна було б уникнути, і це не є надто складно чи надто дорого. Але водночас із цим в Україні від серцево-судинних захворювань щороку гине 350-400 тисяч людей, з яких від інсульту помирає близько 100 тисяч.

Фломін також розповів, що перед початком повномасштабного вторгнення відбулася централізація допомоги, що призвело до значно кращих результатів – до 80% пацієнтів доправлялися саме у профільні лікарні. Число смертельних випадків серед інсультних хворих зменшилося на 6%.

«НСЗУ за рахунок бюджетних коштів покриває витрати лікарні на надання допомоги інсультним хворим. Донедавна до 30% хворих відмовлятися їхати до лікарні через банальну відсутність коштів, але зараз – зі зміною порядку фінансування допомоги – ситуація радикально змінилася. Бо коли пацієнт потрапляє до лікарні, яка має контракт з НСЗУ, його витрати вже покриті і платити з власної кишені йому не треба», – додав він.

Нагадаємо, що нещодавно у ВООЗ розповіли, що у чверті населення України є ризик розвитку тяжких психічних станів на тлі боротьби країни з російським вторгненням, яке триває вже майже рік.