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СБУ викрила факти співпраці президента «Мотор Січ» з терористами «ДНР» (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ викрила факти співпраці президента «Мотор Січ» з терористами «ДНР» (фото)
Під час нових обшуків правоохоронці виявили більше двох десятків медалей, грамот та почесних нагород президенту АТ «Мотор Січ»
фото: motorsich

Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямовували на потреби військових угруповань РФ

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва, який підозрюється в роботі на агресора. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення високопосадовець здійснював фінансування терористичної організації «ДНР». Зокрема, через сплату «податків» та «зборів» у бюджет цього квазіутворення.

Серед іншого, він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року знаходиться під контролем так званої «ДНР». Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу РФ.

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Встановлено, що через оборудку «бюджет» терористичної організації «ДНР» отримав понад 290 млн російських рублів у вигляді «податків» від реалізації авіапродукції для потреб рашистів.

Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямовували на потреби військових угруповань РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

На підставі цих доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили очільнику промислового гіганта про нову підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).

Крім цього під час нових обшуків правоохоронці виявили більше двох десятків медалей, грамот та почесних нагород президенту АТ «Мотор Січ» від представників військово-політичного керівництва РФ.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що фігуранта було затримано СБУ у жовтні цього року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

Нагадаємо, СБУ арештувала все майно підозрюваного у колабораціонізмі Богуслаєва

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Теги: бюджет гроші прокурор фінансування розслідування Мотор Січ

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