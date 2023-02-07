Головна Країна Політика
search button user button menu button

Російський бізнесмен вивів з України в «офшори» понад 250 млн грн

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Російський бізнесмен вивів з України в «офшори» понад 250 млн грн
Нацполіція викрила бізнесмена з РФ, який виводив з України гроші
фото: t.me/dsr_npu

Офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відтак у них виникали боргові зобов’язання перед «кредитором»

Правоохоронці викрили російського бізнесмена на організації схеми виведення в офшори через підконтрольні фірми понад 250 млн грн. Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань НПУ у Telegram.

Поліцейські встановили ряд українських компаній – співвласників столичного бізнес-центру, які фактично належать російському бізнесмену. За допомогою цих підприємств росіянин налагодив механізм для виведення з України коштів в підконтрольні офшорні компанії.

Офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відтак у них виникали боргові зобов’язання перед «кредитором». Надалі це давало підстави, в обхід запроваджених заборон щодо проведення розрахунків з Росією та Білоруссю, безперешкодно виводи кошти за кордон на підконтрольні фірми.

«Прибуток, отриманий в Україні від здачі в оренду площ бізнес-центру, виводився на рахунки офшорних компаній як повернення відсотків за кредитом. Крім того, такий механізм дозволяв уникнути подвійного оподаткування», – додають у поліції.

В результаті таких оборудок сума завданих державі збитків становить щонайменше 27 млн грн, а загальна сума виведених коштів сягає 250 млн грн.

«Ці кошти могли бути використані російським бізнесменом для фінансування власного бізнесу в рф та сплати податків країні-агресору», – наголошують у повідомленні.

Наразі суд наклав арешт на корпоративні права російського бізнесмена, нерухомість та банківські рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання. Слідство триває.

До слова, федеральні прокурори в Нью-Йорку вимагають від елітних аукціонних будинків США передати багаторічні записи, щоб визначити, чи були придбані мистецькі твори контрабандою вивезені в офшори, чи сплачено податки або чи були доходи від продажу переведені незаконно.

Теги: бізнесмен кордон Telegram фінансування слідство арешт бізнес нерухомість

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрія Коболєва підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн
Прокуратура планує арештувати майно ексголови «Нафтогазу»
23 сiчня, 08:03
Викрито схему, за якою елітне вино експортують до РФ
Друг дочки Путіна завозить елітне вино у РФ в обхід санкцій: розслідування
24 сiчня, 15:13
Медведєва заарештували у Норвегії, де він попросив притулку
У Норвегії затримано колишнього командира «вагнерівців»
24 сiчня, 05:43

Політика

Російський бізнесмен вивів з України в «офшори» понад 250 млн грн
Російський бізнесмен вивів з України в «офшори» понад 250 млн грн
Як діятиме спецтрибунал над росіянами: в Офісі президента назвали три варіанти
Як діятиме спецтрибунал над росіянами: в Офісі президента назвали три варіанти
Глава Європейської Ради запросив Зеленського на саміт у Брюсселі
Глава Європейської Ради запросив Зеленського на саміт у Брюсселі
Захопити Україну не вдається, Росія благає про переговори – Данілов
Захопити Україну не вдається, Росія благає про переговори – Данілов
Активи російського олігарха Малофєєва скоро передадуть Україні – генпрокурор
Активи російського олігарха Малофєєва скоро передадуть Україні – генпрокурор
Комітет Ради схвалив кандидатуру очільника СБУ
Комітет Ради схвалив кандидатуру очільника СБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається
47K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
41K
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
23K
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус
18K
День народження першої леді: цікаві факти з життя Зеленської (фото)
17K
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)

Новини

Відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса
Сьогодні, 01:00
ПЦУ розгляне календарну реформу в травні
Вчора, 21:33
В обхід санкцій: як друзі Путіна продовжують отримувати мільйони
Вчора, 21:25
«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця
Вчора, 16:21
Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Вчора, 16:04
У Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» постраждалим
Вчора, 15:16

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту