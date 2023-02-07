Російський бізнесмен вивів з України в «офшори» понад 250 млн грн

Нацполіція викрила бізнесмена з РФ, який виводив з України гроші

Офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відтак у них виникали боргові зобов’язання перед «кредитором»

Правоохоронці викрили російського бізнесмена на організації схеми виведення в офшори через підконтрольні фірми понад 250 млн грн. Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань НПУ у Telegram.

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Поліцейські встановили ряд українських компаній – співвласників столичного бізнес-центру, які фактично належать російському бізнесмену. За допомогою цих підприємств росіянин налагодив механізм для виведення з України коштів в підконтрольні офшорні компанії.

Офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відтак у них виникали боргові зобов’язання перед «кредитором». Надалі це давало підстави, в обхід запроваджених заборон щодо проведення розрахунків з Росією та Білоруссю, безперешкодно виводи кошти за кордон на підконтрольні фірми.

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«Прибуток, отриманий в Україні від здачі в оренду площ бізнес-центру, виводився на рахунки офшорних компаній як повернення відсотків за кредитом. Крім того, такий механізм дозволяв уникнути подвійного оподаткування», – додають у поліції.

В результаті таких оборудок сума завданих державі збитків становить щонайменше 27 млн грн, а загальна сума виведених коштів сягає 250 млн грн.

«Ці кошти могли бути використані російським бізнесменом для фінансування власного бізнесу в рф та сплати податків країні-агресору», – наголошують у повідомленні.

Наразі суд наклав арешт на корпоративні права російського бізнесмена, нерухомість та банківські рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання. Слідство триває.

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До слова, федеральні прокурори в Нью-Йорку вимагають від елітних аукціонних будинків США передати багаторічні записи, щоб визначити, чи були придбані мистецькі твори контрабандою вивезені в офшори, чи сплачено податки або чи були доходи від продажу переведені незаконно.