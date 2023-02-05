Медики дістали з тіла пораненого воїна бойову частину гранати (фото)
Бойова частина гранати пропалила великий масив шкіри захисника і застрягла в тілі
Військові медики провели ще одне успішне вилучення бойової частини гранати типу ВОГ з тіла пораненого захисника. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.
«При огляді лікарем-хірургом у хворого було виявлено бойову частину гранати типу ВОГ, яка пропалила великий масив шкіри пацієнта. Хірургом було прийнято негайне рішення про оперативне втручання. За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передано саперам», – йдеться у повідомленні.
Найближчим часом пацієнта евакуюють для подальшої реабілітації та одужання.
Як повідомлялося, у січні військові лікарі також провели унікальну операцію з видалення гранати, яка не розірвалася, з тіла захисника. Операційне втручання проводилося у присутності двох саперів.
А в Полтаві хірурги провели унікальну операцію на серці під час блекауту.
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