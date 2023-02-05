Медики дістали з тіла пораненого воїна бойову частину гранати (фото)

Боєприпас успішно вилучено з тіла пораненого та передано саперам

Бойова частина гранати пропалила великий масив шкіри захисника і застрягла в тілі

Військові медики провели ще одне успішне вилучення бойової частини гранати типу ВОГ з тіла пораненого захисника. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

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«При огляді лікарем-хірургом у хворого було виявлено бойову частину гранати типу ВОГ, яка пропалила великий масив шкіри пацієнта. Хірургом було прийнято негайне рішення про оперативне втручання. За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передано саперам», – йдеться у повідомленні.

фото: Командування Медичних сил ЗСУ/Facebook

Найближчим часом пацієнта евакуюють для подальшої реабілітації та одужання.

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Як повідомлялося, у січні військові лікарі також провели унікальну операцію з видалення гранати, яка не розірвалася, з тіла захисника. Операційне втручання проводилося у присутності двох саперів.

А в Полтаві хірурги провели унікальну операцію на серці під час блекауту.