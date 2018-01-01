Попередні два роки щепленнями проти кору було охоплено біля 40% дітей

Лікар наголосив, що епідемічний підйом кору відбувається в нашій країні один раз на 5-6 років

Заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьов в інтерв’ю «Главкому» заявив, що наразі про епідемію кору в країні не йдеться. «Але це точно епідемічний підйом, - наголосив лікар. - Він відбувається в нашій країні один раз на 5-6 років, і відбувається тому, що у нас дуже низький рівень охоплення



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Лікар наголосив, що епідемічний підйом кору відбувається в нашій країні один раз на 5-6 років

Заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьов в інтерв’ю «Главкому» заявив, що наразі про епідемію кору в країні не йдеться.

«Але це точно епідемічний підйом, - наголосив лікар. - Він відбувається в нашій країні один раз на 5-6 років, і відбувається тому, що у нас дуже низький рівень охоплення профілактичними щепленнями проти кору дітей. Щоб не було таких підйомів, охоплення має бути 95% і вище. Попередні два роки у нас охоплення було десь біля 40%, а останній рік - 2017 - біля 80%, але все одно цього недостатньо».

Інфекціоніст зазначив, що оцінка нинішній ситуації залежить від того, що з чим порівнювати. Він нагадав сплеск хвороби 2005-2006 року. Тоді в Україні на кір захворіло 46 тисяч людей.

«Так, зараз є підйом, але поки що його інтенсивність набагато менша за попередні. Що буде далі - не знаю», - додав він.

Якщо говорити про Київ, то було встановлено, що понад 20 хворих наприкінці року відвідували цирк «Кобзов», серед працівників якого зареєстровано випадок кору. Лікар каже, що теоретично таке могло бути, також в цей цирк могла прийти людина, дитина, хвора на кір в катаральному періоді.

«Тобто коли ще немає висипу, а захворювання має тільки якісь респіраторні прояви: нежить, кашель і так далі. В принципі, така людина могла бути джерелом інфекції. У цьому цирку маємо скупченість дітей, а вірус кору має так звану летучість. Потоками повітря він може розповсюджуватися на відстань до 10 метрів. Але не обов’язково було саме так. Річ у тім, що кором можна заразитися в будь-якому місці, де є люди: транспорт, магазини і так далі», - пояснив Крамарьов.