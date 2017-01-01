Порошенко призначив довічні стипендії для 13 медиків
- Сьогодні, 13:35
-
Розсилка
Глава держави підписав указ про призначення стипендій
Президент Петро Порошенко підписав указ «Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров’я».
Довічні стипендії отримали 13 медиків, дворічні – 70 медиків.
Серед відзначених діячів охорони здоров’я працівники комунального закладу «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова», низки медичних закладів в Івано-Франківській, Чернігівській, Запорізькій, Чернівецькій, Волинській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Львівській, Київській, Рівненській, Донецькій та Тернопільської областях.
Крім того, працівники установ Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України.