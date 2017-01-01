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    Новини здоров'я

    Порошенко призначив довічні стипендії для 13 медиків

    Глава держави підписав указ про призначення стипендій
    Президент Петро Порошенко підписав указ «Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров’я». Довічні стипендії отримали 13 медиків, дворічні – 70 медиків. Серед відзначених діячів охорони здоров’я працівники комунального закладу «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені
    • Сьогодні, 13:35
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    Глава держави підписав указ про призначення стипендій

    Президент Петро Порошенко підписав указ «Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров’я».

    Довічні стипендії отримали 13 медиків, дворічні – 70 медиків.

    Серед відзначених діячів охорони здоров’я працівники комунального закладу «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова», низки медичних закладів в Івано-Франківській, Чернігівській, Запорізькій, Чернівецькій, Волинській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Львівській, Київській, Рівненській, Донецькій та Тернопільської областях.

    Крім того, працівники установ Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України.

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